越南小眾品牌改名加進第一大姓　Maison Margiela把掌聲獻給幕後

實習記者蔡孟廷／綜合報導

越南小眾品牌Subtle Studios一直都以優雅、簡約的都會風格深得人心，品牌在今年10月改名為Subtle Le Nguyen，將使用了8年的名字改掉，目的是為了讓品牌更加接近越南，並且利用時尚將越南文化發揚光大。

▲Subtle Le Nguyen以統一的制服象徵品牌對於群體、和諧的追求。（圖／翻攝自IG @subtlelenguyen ）

Nguyen即「阮」，為越南第一大姓，將名字改為Subtle Le Nguyen，在品牌官方IG也有解釋：「我們的品牌誕生在越南，這個建立將近50年，位於東南亞，平靜而美好的國家。而我們的品牌不只要傳遞安謐、平等，更要打破社會對於美麗的標準。尊重越南歷史，並用創意與決心讓品牌開啟更多的可能性。」

更名為Subtle Le Nguyen後，品牌大刀闊斧的刪光IG所有貼文，象徵進入新的世代，不拘泥於過去所創下的輝煌成績，在貼文中也不再單純只是衣服、單品的搭配或販售，現在的Subtle Le Nguyen讓大家看到品牌背後的工作人員、設計理念以及對未來的願景。

因為時尚從來不是只有創意總監，而是背後的團隊才能支撐起一個品牌，就像John Galliano從Christian Dior到Maison Martin Margiela時，將品牌名稱之中的Martin刪掉，當初也引起一陣撻伐，而他卻說：「當我從Martin手上接下這身白袍時，所有人也都穿著，在這裡你感受不到職位高低、個體的『I』，你卻能感受出於真心的平等、團體的『We』。」

▲白袍不只是Maison Margiela的經典單品，更蘊含品牌對於平等、集體性與無限創意的意義。（圖／翻攝自IG@ maisonmargiela）

Subtle Le Nguyen現在的品牌方針中，將創意總監的存在感降到最低，而讓大家看到品牌背後努力的工作人員，和Maison Margiela的模式異曲同工。對於一個品牌而言，創意總監固然重要，卻鮮少有人注意到撐起品牌的根基其實是設計、理念和工藝，因此這些品牌讓背後的工作人員站到幕前，不只是讓人們將目光集中在設計，更是讓這些默默無名的英雄得到屬於他們的掌聲。

►小CK姐妹牌PEDRO即將進駐台北101！高端、簡練的時髦鞋包必逛

►最會穿的天使超模Elsa Hosk成立極簡服飾！溫暖色調自帶島嶼風