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營養師傳授孩童「抗流感飲食」，小心晚睡也會減弱抵抗力

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▲▼營養傳授孩童「抗流感飲食」。（圖／Unsplash）

▲提升免疫力從飲食做起。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

近來類流感頻傳，尤其是兒童呼吸道症狀尤其嚴重，營養師高敏敏分享，除了提升疫苗接種率，提升保護力更是首要任務，她建議可以補充以下8種營養，也提醒4件事不要做，幫助安然度過流感季節。

#維生素C

吃新鮮水果幫助補充維生素C，不僅能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加、提振免疫系統，更有助縮短病程。但維生素C是水溶性的維生素容易流失，因此建議每天最少吃兩份新鮮水果來補足，像是一顆芭樂、一顆柳丁、10顆草莓、兩粒奇異果都可以。

▲▼營養傳授孩童「抗流感飲食」。（圖／Unsplash）

#蛋白質

吃原型食物補充優質蛋白質，幫助修復免疫組織、降發炎，建議以豆製品、雞肉、雞蛋、鮭魚為主，少吃加工食品和油炸物，以免讓身體形成發炎體質。

#維生素E

吃酪梨、南瓜、好油幫助補充維生素E，可幫助強化免疫系統、減少感染風險，也建議平時就使用含有維生素E的植物油，去烹調含硒的新鮮食物，相輔相成增加保護力。

▲▼營養傳授孩童「抗流感飲食」。（圖／Unsplash）

#維生素D

喝乳製品、曬太陽補足維生素D，維生素D能活化體內免疫系統，當體內維生素D濃度高，就能降低感染機率，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋類。

#維生素B1、B2、B3

吃穀類、豆製品、燕麥補充維生素B，B群不足可能導致免疫系統減弱、淋巴球減少，維生素B1可避免憂鬱、消除疲勞；維生素B2能延緩老化、協助代謝鐵質；維生素B3則提供細胞正常運作的能量。

▲▼營養傳授孩童「抗流感飲食」。（圖／Unsplash）

#β-胡蘿蔔素

建議多吃黃綠紅蔬菜補足，維生素A及β-胡蘿蔔素是守護粘膜健康的根本，減少病原菌進入體內，橘紅色蔬果包括：紅蘿蔔、黃甜椒、番茄等，建議一天要吃2~3碗各色蔬菜、2～3顆拳頭大小的不同種類水果。

#多酚類

多酚類能幫助抗氧化、清除自由基，同時調節免疫系統，除了補充莓果外，很多水果和蔬菜中都含有多酚類。

▲▼營養傳授孩童「抗流感飲食」。（圖／Unsplash）

#鋅

鋅也可以縮感冒病程，及減少感冒症狀，建議補充蝦子等海鮮類，，或是攝取蛋、南瓜來補充礦物質鋅。

▲▼營養傳授孩童「抗流感飲食」。（圖／Unsplash）

營養師也提醒除了飲食補充外，充足睡眠、多喝水、睡前不用3C產品都能降低免疫力，飲食也盡量避免油炸、加工食品、含糖飲料和高糖、高鹽零食都要盡量少吃。

▲▼營養傳授孩童「抗流感飲食」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/營養師高敏敏）

關鍵字：

流感, 營養, 抵抗力, 營養師, 飲食

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