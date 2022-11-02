「外表精明，其實超迷糊」星座Top 3！　第一名反差萌是最大優點

▲「看上去精明，其實最迷糊」星座Top 3 。（示意圖／翻攝自@tvn_drama）



記者鮑璿安／台北報導

有沒有遇過剛認識對方時，被他一臉精明能幹的樣子嚇到，不過接觸久了才發現本質根本不是這樣，而是超迷糊又粗線條！以下就公開「看上去精明，其實最迷糊」星座Top 3，上榜的意外有反差萌！

Top 3 雙子座

雙子座有很多種面向，他們可以對某些事情非常在意非常計較，但是內心層面完全是「傻大姐」一枚，多變到他們自己也猜不透自己在想什麼。應該說雙子座會去衡量事情的重要性，如果無所謂，那麼就會用一半的精力去面對，不要太費力太較真，往往是最可愛的地方。

Top 2 處女座

很多人都被處女座精明能幹的樣子騙了，連他們自己都差點相信，其實處女在某些程度上還是挺幼稚而且像小孩子的，如果有人能夠帶領他們，那處女就會卸下心房，這時候他們對於生活一竅不通的態度才展現出來，意外的反差萌非常逗趣。

Top 1 射手座

射手座看起來高高在上，都是為了維持住自己的偶像包袱，其實認識久了發現他們對很多事情都是嘻嘻哈哈帶過，完全不想把日子過得那麼認真，不過也正是因為這樣，與他們相處起來反而多了很多樂子，也是感染力很強的星座。

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