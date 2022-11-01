開箱／麗克特麵包機做吐司「按個鍵就完成」　2周賣破千台

▲麗克特Compact Bakery麵包機以小巧外型攻台，首波超熱銷。（圖／記者蔡惠如攝、丞閈提供）

記者蔡惠如／綜合報導

疫情期間讓家電市場大爆發，許多民眾在家「自煮」讓不少小家電成為關注商品，疫情後時代來臨，小家電的療癒等級也隨之提升，在台擁有不少粉絲的日本家電品牌麗克特récolte，近期推出Compact Bakery麵包機，主打「一鍵做出吐司」的簡易操作，在台上市2周就飆出上千台銷量，成為目前最受關注的小家電之一。

台灣家電市場競爭激烈，日本麗克特在2014年起，以美型家電設計在台累積不少粉絲，因應居家生活空間越來越小，租屋、獨居情況越來越普遍，不占空間又具備多功能的小家電越來越受青睞。

近期丞閈代理麗克特旗下最新款Compact Bakery麵包機入台，以20公分的窄身設計，加上一鍵料理的特色，早在網路引起討論，首批破千台貨量在兩周就被搶光，看來民眾在解封後除了很想出去走走，也有將居家料理「升級」成做麵包的漸進趨勢。

▲外型小巧，用星巴克大杯外帶杯當比例尺。

Compact Bakery麵包機外型設計非常簡潔，機身寬度僅20.5公分，深度約30公分左右，僅是一台較大型的烤吐司機大小，能輕易收放在櫃子內，面板與功能鍵都相當清楚明瞭，操作方式很好上手，只要按下模式鍵切換不同模式，就能使用揉麵、發酵、烘烤等功能，能做出吐司、麵包、年糕、麻糬、麵條、餅皮、果醬等不同料理。

而麵包機內鍋採用2.5mm的厚釜，強調能將熱能保留在鍋內，較不易受到溫度影響，也較能烤出外皮薄脆、內部有濕軟口感的麵包，內鍋採用不沾塗層，除不太容易沾黏之外，也更加好清理，此外頂部有透明觀景窗的設計，就不需要每次開蓋觀察麵團，讓內部的濕度跟溫度受到影響。

▲12種模式就標註在蓋內，一目瞭然。

▲將攪拌葉片安裝在內鍋裡，就可以開始做麵包了。

▲加熱管包覆著內鍋，可均勻的烤出好吃的吐司。

對於料理活不太擅長的記者本人，實際測試製作吐司，僅準備麵粉、酵母、奶粉、糖鹽與奶油等材料，依照食譜比例與教學依序放進內鍋中，再按下製作吐司的模式鍵，隨後只要隔一段時間透過頂端觀景窗觀察麵團狀況，約莫4小時就可烤出一條方形吐司，其份量約可讓2人吃上兩天的早餐，且成功率很高，只要依照食譜上的份量製作，幾乎不會有失敗的情況，真的可說是一鍵完成。

▲只要準備簡單的材料即可製作。

此外在製作的時候，運轉聲響不會很大，除了在揉麵之外，幾乎感受不到什麼運作聲，機身在烘烤時會有發熱狀況，但不會像烤箱一般燙手，不用擔心旁邊放置的家電會受到影響，機身上方的螢幕，會清楚地顯示目前的進度與剩餘時間，也可透過頂部觀景窗確認內部狀況，不需要頻繁開蓋，個人認為相當實用。

▲透過機身上方的觀景窗，就能確認麵團目前狀態。

而因為上方沒有加熱設計，所以吐司頂部不會有脆皮，呈現的是較為鬆軟的口感，此外內鍋在取下攪拌葉片之後，在中央攪拌棒中細縫會有一些剩餘碎屑，在清潔時需要留意，另外就是因為機身小巧，自然做出的吐司份量也會有局限，3至4人的家庭若每人早上一片厚吐司應該夠用，但仍建議可實際確認尺寸考量整體份量，畢竟實用夠用才是真正適合使用的商品。

▲在毫無製作麵包的基礎下烤出的吐司，內部鬆軟外部有些許脆度，材料使用的是普通的國產麵粉與單價20元內的酵母粉，口感與一般市售的普通麵包店無異，且剛做出來更有新鮮的嚼勁，失敗率相當低。

而最讓人感到用心之處，便是麗克特針對該款機型製作的操作手冊與食譜，為了讓使用者成功製作吐司獲得料理信心，以詳細的材料準備、放置方式到每個步驟會出現的麵團狀態，都詳細地做出了清楚圖文，並告知可能的失敗原因跟接下來的處理方式，而食譜內則提供52道製作料理，食材比例跟做法也都相當清楚，讓使用者真的能感受到料理成功的成就感。

▲可選擇3種口感模式，只要在面板上按下設定即可。

Compact Bakery麵包機目前已在台上市，推出奶油白、磨砂灰2色，單機售價5,980元。





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