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唱紅抖音神曲！西班牙甜心蘿莎莉雅登雙封面　Acne Studios也為她瘋狂

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▲西班牙甜心蘿莎莉雅，可人甜美的外表下藏著多變的嗓音和性感身材。（圖／翻攝自IG @rosalia.vt）

▲西班牙甜心蘿莎莉雅，可人甜美的外表下藏著多變的嗓音和性感身材。（圖／翻攝自IG@rosalia.vt，下同）

實習記者蔡孟廷／綜合報導

一舉拿下《Vogue》西班牙版和《Vogue》義大利版雙封面，年僅30歲的她在IG上已經突破2000萬粉絲，奪下5座拉丁葛萊美獎，更有許多品牌對她為之瘋狂。或許你還不認識她，但如果有玩抖音或了解外國迷因文化，就絕對有聽過她最知名的兩首單曲《照燒雞 Chicken Teriyaki》和《紙杯蛋糕 Bizcochito》，她就是來自西班牙的蘿莎莉雅（ROSALÍA）。

@billboardar @La Rosalia presenta #ChickenTeriyaki en @Saturday Night Live - SNL  #billboardar #saturdaynightlive #snl #rosalia ♬ sonido original - Billboard AR

在蘿莎莉雅的IG上，能看到她大膽的展露健康膚色的肉感好身材，比起傳統審美中追求白皙、纖瘦的時尚圈這並不常見，但是她用西班牙的性感讓人對她留下強烈的印象。在她的私服與舞台照可以發現，她的穿搭多以方便活動為主。

她曾經師承「佛朗明哥傳奇老師」Chiqui de La Línea，所以她的歌曲風格深受佛朗明哥文化影響，同時也結合了各種不同的曲風，如：雷鬼、嘻哈、電子音樂等等，都是她擅長的，而這種建立在西班牙傳統佛朗明哥音樂上，多元多變的音樂類型被稱為「新佛朗明哥」（New Flamenco）。

▲性感火辣的她，即使站在好友超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）旁邊也毫不遜色。（圖／翻攝自IG @rosalia.vt）

▲性感火辣的蘿莎莉雅，即使站在超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）旁邊也毫不遜色。

一連登上《Vogue》西班牙版與義大利版封面，在《Vogue》西班牙版她穿著來自Miu Miu 2022秋冬新款的歐根紗上衣、鏤空水鑽低腰迷你裙，同時秀出性感腰身與大腿線條，點睛之筆是髮型剪了個性俏皮的公主切，畫上獨角獸色系的眼妝盡顯Miu Miu女孩鬼靈精怪、勇敢無畏的形象。

在《Vogue》義大利版則選穿全黑Prada長版皮衣，妝容簡單而銳利，她代表性的野生眉配上象徵西班牙的大紅色口紅，展現出她隱藏在服裝下的無限熱情，綁著一絲不苟的蜈蚣辮，就像個外冷內熱的帥氣女殺手。

除了大牌的時尚資源外，也有許多小眾品牌與她合作。在蘿莎莉雅前陣子結束的巡演中，她屢屢穿著澳洲獨立設計師品牌Dion Lee未上市的2023春夏系列，螢光綠和黑色撞色的鮮豔對比，加上俐落硬朗的剪裁，看起來像個無堅不摧的太空女戰士，即使站在舞台上勁歌熱舞，也行動自如、毫不費力。

而瑞典品牌Acne Studios，更是邀請她來拍攝2022秋冬的廣告大片，頂著一頭蓬鬆的長捲髮，配上獨特且充滿實驗性的設計，展現出一種粗礪的野性。她的風格和曲風多元多變，與難以定義的Acne Studios不謀而合。

關鍵字：

Rosalia, Miu Miu, Prada, Dion Lee, Acne Studios

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