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就愛日式咖哩這一味！6間專賣店濃郁醬汁＋紮實肉塊超下飯

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圖、文／MENU美食誌

咖哩風味百百種，但就是特別偏愛日式咖哩？6間日式咖哩專賣店送給你，濃稠的日式咖哩，更是別有一番風味！

OSAKASPICECURRY 大阪香料咖哩
台北市大安區

由日本人開的「大阪香料咖哩」，主打大阪風味，店內任一款咖哩飯都能吃到2種醬汁，如果怕吃不飽，店家免費提供飯量加大的服務。

▲咖哩 。（圖／美食誌提供）

▲OSAKASPICECURRY 大阪香料咖哩（圖／美食客+1 提供）

通庵 熟成咖哩
台北市大安區

主打融合日本和印度口味的咖哩飯，以大量洋蔥、胡蘿蔔和番茄熬煮成咖哩基底，再加入煸炒過的豆蔻、肉桂、黑胡椒等7種辛香料。

▲咖哩 。（圖／美食誌提供）

▲通庵 熟成咖哩（圖／美食客Jeremy以食為天提供）

盈 豚骨カレㄧ咖哩飯專門
台北市大安區

位在台北市民大道上，店裡只販售3種咖哩飯，店家製作咖哩醬時，加進了自熬的豚骨高湯，店家17:30開始營業。

▲咖哩 。（圖／美食誌提供）

▲盈豚骨カレㄧ咖哩飯專門 （圖／美食客美食百飽袋提供）

銀兔湯咖哩 スープカレー
台中市西區

店家每天用大量番茄、洋蔥和雞骨煮湯底，再加入小茴香、香菜粉等10多種香料熬1小時，咖哩湯頭喝起來帶有辛香甘甜又厚實。

▲咖哩 。（圖／美食誌提供）

▲銀兔湯咖哩 スープカレー（圖／美食客K胃提供）

小仺館 CAFE & RICE
台北市大安區

半熟蛋乾咖哩，一入口就帶有濃厚的咖哩味，肉塊紮實，米飯粒粒分明，口感不濕爛，拌著半熟蛋吃會變得潤口，有附紅茶或味噌湯。

▲咖哩 。（圖／美食誌提供）

▲小仺館 CAFE & RICE（圖／美食客Beryl 貝洛提供）

三上咖哩
台北市大安區

位於東區一級美食戰區內的三上咖哩，以水果風味熬煮聞名，每一口都滿滿的水果香，鮮嫩多汁的日式炸雞絕對越吃越涮嘴！

▲咖哩 。（圖／美食誌提供）

▲三上咖哩（圖／美食客要不要吃飯飯提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 咖哩, 日式咖哩

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