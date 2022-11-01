吳卓源因襪子太舒服脫口「台灣國語」　合體J.sheon玩KENZO學院風

▲Julia吳卓源 以及J.sheon分享秋冬必買單品。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣首間KENZO全新形象店進駐微風南山，今（1日）請到歌手Julia吳卓源 以及J.sheon搶先逛，兩人默契演繹University 校園系列，呈現藝術總監Nigo全新操刀的老虎圖騰。被問到自己的最愛單品，吳卓源認為腳上的襪子可愛又舒服，還飆出英文+台灣國語的全新結合：「Really蘇胡（真的舒服）！」逗得一旁J.sheon大笑。

▲Julia吳卓源（右）以及J.sheon逛台灣首間KENZO全新形象店。（圖／品牌提供）

日本潮流教父Nigo接手KENZO 創意總監後，為台灣帶來全新形象店，是繼大陸成都後全球第二間，呈現Nigo首秀2022秋冬男女裝作品。對於Nigo的設計，吳卓源與J.sheon早有認識，並表示最開始注意到Nigo，其實是因為他曾是DJ身分，「應該說跟音樂淵源很深，後來創立品牌對我來說很有趣。」

▲J.sheon與Julia演繹常春藤學院水洗綢緞騎士外套 。（圖／品牌提供）

J.sheon演繹品牌第五個秋冬DROP University 校園系列，騎士夾克背後是今年1月全新亮相的虎頭圖騰，造型深受他喜愛，還特別點名了帽子，「我非常喜歡頭上這頂帽子，一看上去就知道是我的！」J.sheon也透露自己在秋冬必不可少的單品就屬保暖外套和帽子，於是一到店內就忍不住開逛。吳卓源則是穿著女款版本的騎士夾克，搭配上飾有日本海棠花的長襪，欣喜說一定要買襪子，讓J.sheon在旁也忍不住上手感受襪子的觸感，意外逼出吳卓源的台灣國語潛質，喊出「Really蘇胡」。

▲KENZO全新形象店店裝實現了Nigo的設計理念，獨賣品項常春藤學院嵌花針織上衣 。（圖／品牌提供）

KENZO全新形象店店裝實現了Nigo的設計理念，標誌性日本海棠花「Boke flower」成為衣桿元素，並以大量木紋和透明玻璃形成鮮明對比。店內展示了品牌第五個秋冬DROP University 校園系列，賦予全新老虎刺繡於棒球外套、機車夾克上，還有費爾島編織注入套頭毛衣與背心等單品豐富秋冬時節的混搭魅力。

▲Thom Browne 微風南山專門店打造成超極簡風格辦公室，佔地逾60坪的空間。（圖／記者鮑璿安攝）

美國品牌THOM BROWNE則是於微風南山設立新店，延續首店與ASA Studioalbanese建築師Flavio Albanese的合作，帶來一間超極簡風格辦公室。將所有天馬行空的想像都收入店內，可愛動物出現在THOM BROWNE中早就見怪不怪，本季首次呈現的龍蝦元素，在美式棒球外套以及各類服飾上，龍蝦身上的空隙則巧妙呼應了品牌的4-BAR 標誌。而全台限量一顆的黑色皮革龍蝦後背包，保留長長的觸鬚、一雙巨螯，打破了常規包款該有的輪廓樣貌，照樣可輕鬆置物，豐富生活中的樂趣。

▲全台唯一的黑色皮革龍蝦後背包以及兔子包。（圖／記者鮑璿安攝）