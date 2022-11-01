林柏宏怕給另一半壓力　暖男送珠寶先避開戒指

▲義大利珠寶品牌DAMIANI全台首間直營旗艦店於台北麗晶精品開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

1924年於義大利珠寶重鎮Valenza創立、至今仍由家族經營的珠寶品牌DAMIANI，歷經在台代理權轉換，終於在台成立集團子公司，於台北麗晶精品開設全台首間直營旗艦店，今邀男星林柏宏為新店剪綵，他對疊戴的Belle Époque Cross十字架項鍊愛不釋手，透露最初是被南韓男星孫錫久在《我的出走日記》飾演「具先生」所戴的同系列項鍊吸引，透露：「我也想演像他一樣神秘、頹廢的角色。」

▲林柏宏疊戴DAMIANI經典珠寶亮相。（圖／Damiani提供，以下同）





▲林柏宏參觀溫暖色調的DAMIANI麗晶旗艦店。



欣賞DAMIANI珠寶，讓林柏宏燃起更努力的鬥志，他笑著說：「對自己最大方的禮物就是有喜歡就送自己。」問及是否曾為喜歡的人挑過珠寶？他說：「現在沒有送的對象，如果有的話，會從另一半的穿搭風格著手，先從手環、項鍊開始，不會送戒指以免給對方壓力。」

▲林柏宏佩戴的DAMIANI Belle Époque Cross 18K玫瑰金十字架項鍊（左）147,900元， Metropolitan 18K白金Apple Watch全鑽錶殻258,100元。

今林柏宏所戴的珠寶，包括Belle Époque Cross十字架項鍊、品牌與布萊德彼特共同設計的D.Side系列手環、陶瓷打造出弧形輪廓字母D的D.Icon系列戒指，均是品牌辨識度超高的作品，與靈感源自20世紀初期義大利王后瑪格麗塔Margherita雛菊系列、Mimosa含羞草系列、Eden伊甸園系列與Metropolitan大都會系列並列品牌7大日常時尚珠寶。為慶祝麗晶店開幕，特別調來高級珠寶舉辦Masterpieces Absolute Collection 絕對高級珠寶鑑賞展覽，最高價之作為3.02克拉緬甸鴿血紅寶石戒指。

▲DAMIANI Special Classic 18K白金鴿血紅項鍊4,680,000元，彩色寶石手鍊2,750,000元與3.02克拉緬甸鴿血紅寶石戒指18,400,000元。



▲DAMIANI Mimosa 18K玫瑰金鑲鑽、藍寶石與珊瑚項鍊（左）2,920,000元，DAMIANI Margherita 18K金珠寶錶2,030,000元。



揚名國際的台灣珠寶設計師趙心綺一手創立同名品牌CINDY CHAO，也落腳台北晶華酒店，集結歐亞團隊於飯店大廳打造「微型博物館」CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館，設置全球規模最大的無重力展櫃展示傑作，以及四大創新展櫃以360度展現珠寶之美，任一角度都能感受到精雕細琢的無窮魅力。



▲CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館於晶華酒店開幕，林熙蕾（左）與Cindy Chao開心合影。（圖／CINDY CHAO提供，以下同）





▲CINDY CHAO The Art Jewel Gallery藝術珠寶典藏館，打造四大創新展櫃360度盡顯珠寶之美。