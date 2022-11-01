女生必學！營養師教「私密處保養」6秘訣　跟搔癢、異味說再見

▲營養師表示多吃蔬果，也能幫助維持私密處健康。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

台灣氣候潮濕，加上現代人工作忙，許多人都是「坐式生活」，一忙起來就少喝水、少去洗手間，讓不少女生都有像是搔癢、不舒適，甚至產生異味等各種尷尬的私密處困擾。知名營養師張家榕就分享「私密處保養」6秘訣，從飲食到生活習慣，照著做就能由內而外保養好私密處，讓你跟搔癢異味說再見。

＃多喝水、不憋尿



平時要多喝水，建議一天的喝水量至少要喝到體重（kg）X 30～35ml，並依個人狀況和活動量調整，幫助加速身體代謝。

＃如廁、性行為後做好清潔



包括性行為前後要排尿並做好清潔，上完廁所時擦拭要由前往後，並注意貼身衣褲的清潔維持等。

＃多吃蔬果、少吃精緻飲食



多吃新鮮蔬菜水果，補充維生素C，並減少吃精緻食物，像是蛋糕、餅乾等加工甜食，還有刺激性食物也要少攝取，像是過量咖啡因和酒精都要注意。

＃吃優格、優酪乳



平時可以吃些無糖優格或優酪乳，多補充好菌，幫助維護私密處好菌的增殖。

＃少穿緊身褲



減少穿著緊身不透氣的褲子，盡量選穿透氣、寬鬆褲或裙子。

＃適時攝取蔓越莓相關補充品



蔓越莓是幫助呵護女生私密處的聖品，經研究顯示，蔓越莓所含的「A型前花青素（PACs）」對女生私密處呵護有幫助。但要注意的是，蔓越莓本身比較酸，許多蔓越莓相關食品、補充品在製程中會添加大量糖份，所以購買、挑選前記得要注意看標示，如果是果汁還要注意果汁含量有多少。

