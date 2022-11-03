奧利塔橄欖油＋葡萄籽油12瓶下殺1760元　發煙點高、煎炒都行

文／C編

橄欖油是每個家庭幾乎都必備的烹調單品，通過攝取好的油脂，不僅能夠讓食材更美味，還可以幫助身體補充營養成分，「Her森森」就推出「奧利塔 純橄欖油500ml*6罐＋葡萄籽油500ml*6罐」，原價3648元、特價1760元，相當於一罐只要147元，跟其他媽媽一起團購超划算。

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▲奧利塔 純橄欖油500ml*6罐＋葡萄籽油500ml*6罐，原價3648元、特價1760元，點我購買。



很多人一聽到「脂肪」都避之唯恐不及，但其實攝取好的脂肪、也就是油脂，對身體來說相當重要，不僅要選好油、吃對油也是關鍵；像是來自義大利原裝進口的奧利塔純橄欖油，發煙點在攝氏200度，特別適合台灣煎、炒的飲食習慣，用來炒菜、煎魚都很實用。

這款純橄欖油保留了完整的單元不飽和脂肪酸75%成分，氣味也相對溫和，而市售的橄欖油相當多元，會依據不同的產地、製程、純度等條件有不同的差別，建議應該依據烹調方式來選擇，以及喜愛的風味挑選出適合自己的油品，不是價格越高越好。

奧利塔橄欖油是銷售最廣的品牌，由集團創辦人之一的Giuseppe Cremonini所創立，目前已經行銷120多個國家，是義大利當地最多餐廳使用的橄欖油品牌，在許多國家也是拿下銷售第一名的寶座，品質經得起考驗。

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▲奧利塔 純橄欖油500ml*6罐＋葡萄籽油500ml*6罐，原價3648元、特價1760元，點我購買。



「Her森森」推出「奧利塔 純橄欖油500ml*6罐＋葡萄籽油500ml*6罐」，原價3648元、特價1760元，相當於一罐只要147元，除了純橄欖油，葡萄籽油也是很好的油，發煙點在攝氏240度，中高溫烹調都可以使用，裡面富含花青素、葡萄多酚，健康益處多。