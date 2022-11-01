秋季琥珀色正夯！彩妝師游絲棋教你「3招」畫出時髦眼妝

▲琥珀棕眼妝是秋冬主流。（圖／翻攝自小紅書/林臉紅、IG/ponymakeup）

記者曾怡嘉／綜合報導

眼妝總是一成不變嗎？彩妝大師游絲棋在臉書分享，畫膩大地色眼影的話，不妨試試秋季正流行的琥珀棕色，不僅和大地色一樣百搭、消腫效果，更能讓妳散發千金的貴氣感，她也提點琥珀棕眼妝3大重點，一起學起來吧！

#眼影不要大面積暈染

大面積暈染會顯髒，記得將眼影「緊貼眼摺」，再慢慢向上暈染，重點下眼影也要記得畫，最後再用遮瑕修飾眼妝邊緣。

#眼線用眼影畫

眼線液有時會讓眼神過於銳利，想打造千金感的話，眼線就必須沒有殺傷力，游絲棋分享，用眼影暈染的眼線沒有攻擊性，溫柔柔和的線條即便不刻意，也能輕鬆吸引大家的目光。

#亮粉色要帶到三處

以往的打亮法通常都強調眼頭，但想畫出美美的眼妝，亮粉色請記得要帶到三個位置，分別是上眼皮中心、下眼影前半部和眼頭處，記得要用手指點壓上色才有空靈感，用點綴的方式畫上也不怕泡眼。

眼影推薦

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