卡地亞門僮Line貼圖免費下載　送上溫暖驚喜迎歲末節慶

▲卡地亞台灣LINE官方帳號首次推出期間限定8款動態主題貼圖。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

卡地亞（Cartier）經典標誌性的門僮角色深植人心，為歡慶品牌台北101旗艦店嶄新開幕，卡地亞Cartier台灣LINE官方帳號首次推出期間限定動態主題貼圖，8款以Cartier門僮為主角的貼圖，結合台北101旗艦店特有元素與佳節氛圍，讓Cartier門僮送上溫暖驚喜，散播即將到來的節慶歡樂氣息。

精心設計的8款卡地亞Cartier門僮動態貼圖，分別有門僮常用的語氣「HELLO」、「THANK YOU」、「SURPRISE」向摯友們打招呼，而為迎接聖誕節、新年來臨，還獻上祝福話語如、「MERRY CHRISTMAS」、「HAPPY NEW YEAR」、「LOVE」，讓親友間能藉由特製貼圖，傳遞溫暖的祝福並感受佳節氣氛。即日起至11月30日前，成功加入卡地亞Cartier台灣LINE官方帳號，即可免費擁有期間限定動態貼圖。下載完整貼圖：https://line.me/S/sticker/27398

▲卡地亞Diabolo de Cartier門侍與封蠟章鑰匙圈。



在卡地亞最新家居擺件系列作品中，也能發現經典門僮的身影。於歡慶年末佳節前夕，品牌推出全新Diabolo de Cartier系列中印有品牌門僮和經典代表圖案的擺件作品，款式包括鑰匙圈、行李牌、隨身鏡、托盤等，除了招牌的紅色設計，還首次採用了海軍藍，提供豐富的選擇。

▲卡地亞Diabolo de Cartier系列家居裝飾擺件首次推出海軍藍新色。