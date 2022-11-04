簡約「零負重包」下殺999元　神奇背帶省力50%、天天帶電腦也不累

文／C編

很多上班族都要隨身攜帶筆電，方便處理公事，但是天天背著沉重的電子設備，常常會覺得腰痠背痛，這時，一款好的減壓背包就很重要，「Her森森」推出「Future Lab. 未來實驗室 Freezone LX 零負重包」，原價1399元、特價999元，神奇的「十字減力背帶」讓肩膀更舒適省力，絕對是天天「扛」電腦出門的一大福音。

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▲Future Lab. 未來實驗室 Freezone LX 零負重包，原價1399元、特價999元，點我購買。



這款由未來實驗室研發推出的「零負重包」，是以筆電包的方向去開發設計，選用十字減力背帶，四軸弧形，可以調整出最佳角度，重新分配背包帶給肩膀的壓力，以達到省力50%的效果，背的時間長也不會累。

不只是減壓功能很強，因應電子產品不耐碰撞的需求，內裡使用了100%防刮高級絨布材質，可以達到完美的包覆效果，電腦放在裡面被保護得很好，整體表布使用奈米牛津紡防水材質，下雨天也沒問題，不用擔心濕透。

除了基本後背，「零負重包」還可以變身手提公事包，或是固定放置在行李箱上面，打開拉鍊可直接加寬12公分，把空間釋放到最大，電腦、行動電源、錢包、相機、衣物等單品通通塞得下，一包搞定，輕鬆省力。

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「Her森森」推出「Future Lab. 未來實驗室 Freezone LX 零負重包」，原價1399元、特價999元，專為經常出差、背筆電出門的上班族設計，最大可以承重25公斤，最大能夠裝下35L的容量，而且簡約有型，背在身上也潮度滿分。