義大公布跨年煙火秀999秒　推「跨年星光宵夜」票價200元起

▲義大世界公布跨年煙火主題。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

離年底跨年夜不到2個月，今（11／1）高雄義大世界宣布「2023紫耀義大 享樂好漾」跨年活動，將施放999秒大型立體藝術煙火秀，用翻玩煙火多變圖騰打造最新的視覺體驗，另也開賣跨年星光宵夜，可享受美食同時近距離欣賞999秒絢爛煙火，孩童票價200元起，成人票價999元起。台北101跨年震撼票也正開賣中，11月底前每人可省200元。





全台旅遊解封，跨年元旦又適逢三天連假，國內外旅遊市場皆熱門，義大世界跨年煙火秀邁入第14年，已是南台灣深具代表性的跨年活動，今天義大世界宣布2023跨年主題，以「漾young」為主軸，於義大世界大草坪施放999秒的煙火展演，請國際級工藝大師客製手工煙火彈，採用最新技術製程，降低煙霧比例，使煙火的色澤清秀艷麗。

除了遼幅環抱特效煙火亮眼壯觀，另還有獨家創意施放裝置搭配手工彈，呈現夜空中的花火之舞，以及躍動圖騰，讓視覺效果更加奇幻，在12月初將會共開更多煙火動畫與更多獨家細節。

義大世界表示，目前跨年夜飯店訂房已經超過9成，另針對義大皇家酒店與義大天悅飯店跨年星光宵夜也開賣，可讓參加民眾在戶外場域享受美食，近距離欣賞999秒絢爛煙火，義大皇家酒店跨年星光宵夜孩童票價200元至690元、成人票價999元至1,380元；義大天悅飯店9樓空中花園星光BBQ，孩童票價2500元、成人票價3,500元（以上均需加一成服務費），在大草坪旁的高角度觀看點，坐擁絕佳煙火視角，星光BBQ從晚間7：30開始，活動為5小時。

▲跨年期間適逢義大世界購物廣場Outlet周年慶，民眾也可去看看好貨。

台北101從10月起開賣「12／31煙火星光夜派對套票」，當天提供五大體驗元素，包括DJ音樂表演、魔術秀與實境解謎遊戲等，讓民眾在體驗震撼感之外，也能有歡樂的派對氣氛，單人票價2,000元，11月底前早鳥價1,800元，享200元優惠。

▲台北101從10月起開賣煙火震撼票，迎來後疫情時代的首個跨年夜。（圖／翻攝台北101官網、台北101提供）

今年5月起台灣防疫政策調整成與病毒共存，並宣布10月中進行0+7政策，正式對國際開放，台北101宣布2023跨年夜煙火震撼票即起開售，12／31僅此一晚「高空跨年煙火星光夜派對套票」，體驗時間為12／31當晚10點至至1／1凌晨1點，民眾在89樓觀景台高空場域，由建築體內向外的獨一無二角度，沉浸式體驗煙火的震撼與感動。

此外當晚也於觀景台舉行跨年派對，現場結合五大元素包括DJ音樂表演、星光酒吧、深夜食堂、魔術秀與實境解謎遊戲，讓消費者除了有觀賞煙火的不同視角外，也能在觀景台享用餐食、玩得開心，請注意該派對需18歲以上才能參加。

台北101表示，跨年震撼票11／31前享有早鳥優惠價1,800元，進場顧客更可憑券享有星光酒吧飲品一杯，以及深夜食堂餐點一份，限量800人，目前可至KKbox平台購買。

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