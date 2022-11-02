試・開箱／單次份保養旅行超方便、100%純天然保養結合生命靈數身心都顧到

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

近年的保養品牌，除了提供護膚的功效，在包裝跟概念上，更是有著跟過往與眾不同的質感，不僅重視心靈層面的照顧，更是支持愛環保回收的功課，讓人愛美，不需要犧牲環境，以下就盤點這兩個英國品牌，在質感跟概念上都有著很特別的設計，用起來也是很舒適的單品，值得支持。

＃Wǒ獨創單次份保養

來自英國的保養品牌Wǒ在10月正式登台，成為大中華區首站，以獨特「單次份」微劑量包裝設計出每一款保養，一上市就立刻在英國掀起話題，還拿下全球美妝奧斯卡獎，相當厲害！不只是運用精純有效的成分，製作出4種基礎保養、11種強效深層精華，每一款質地更是創辦人李思瑩不斷調整、精進出最舒服的配方，讓每一個人都可以最用新鮮、療癒的享受保養。

第一眼看到Wǒ最驚艷的絕對是那馬卡龍色的小劑量包裝，當初會想這樣做，是因為創辦人李思瑩經常要到各地出差，總是為了大罐保養品收納煩惱，才想到運用這樣特殊的設計，不僅方便攜帶，每次開封都能保證是最有效的配方，更可以按照自己每一天的肌膚狀態，隨時更換混搭，不用擔心大罐裝、沒用完浪費的問題，甚至連用不到的產品，還可以直接分送給好友，也不會有衛生疑慮，特別適合現在疫情充斥的大環境。

小劑量包裝面臨的最大問題，就是瓶器製作的包材與回收問題，李思瑩分享，經過實驗室計算，其實這樣的塑膠用量跟一般瓶器差不多，為了永續經營，Wǒ特別選用80%的回收塑膠製成，每一支用完之後，更可達到100%回收，比起常見瓶器可能因材質不同、需要分開回收，更能落實愛地球的概念。

＃ilapothecary英草社生命靈數加持

同樣來自英國的保養品牌ilapothecary英草社，是現在市面上少見的100%純天然保養品，不只是選用天然植萃草藥調配，更特別是每一款單品都會搭配相對應的生命靈數，讓人不僅是可以透過保養品呵護肌膚，更是可以達到內在的療癒感受。

其中，「NO.27 藍鬱晚香系列」代表著「肯定自我強化內心」，特別適合因疫情、生活壓力過大，容易悲觀、負面情緒較多的人，透過這系列裡面內含的經典四大成分：快樂鼠尾草、晚香玉、苦橙葉、玫瑰天竺葵，讓人不管是在嗅吸或是使用的過程中，都可以感受到愉悅氛圍，幫助重新燃起自信、提升正能量。

最近推出的全新明星商品「No.28 紫晶鎂夢好眠浴鹽」，則是以定心、接納、夥伴關係及財富的28為代表，整體而言是讓人有安定心神的感受，透過鎂鹽、紫水晶萃取、安息香、岩蘭草、琥珀等成分，幫助人的身心都可以舒緩放鬆，加上熱水泡澡催化，更能睡個好覺。