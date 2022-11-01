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孟耿如曝「黃玉米」明顯更愛媽媽　黃子佼在家中地位急速下降

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記者王則絲／高雄報導

女星孟耿如今（1日）獲邀出席精品複合式童裝babyMADISON於高雄漢神百貨的開幕活動，在今年五月份誕下女兒「黃玉米」後，孟耿如開始了新手媽媽的生活，今來到babyMADISON失心瘋為女兒挑衣服，訪問中她透露，老公黃子佼在女兒出生後，在家中的地位急速下降，「以前都會想要跟老公情侶裝，現在誰理他啊，我只想穿母女裝。」

▲孟耿如babyMADISON。（圖／品牌提供）

▲孟耿如以短褲造型曬美腿出席活動。（圖／品牌提供）

孟耿如產後迅速復出，今日活動上以短褲造型，秀出一雙驚人的長直美腿，令人幾乎忘記她已是孩子的媽。如今女兒玉米差不多半歲大了，孟耿如提到當母親之後的心態轉變，「我覺得到現在都還一直在適應，每天都會有不同的東西要接招，但有了玉米之後每一天的心都被她牽動著。」話語間藏不住對女兒的溺愛，同時她也藉此機會鼓勵所有媽媽們，在生孩子後可以繼續工作，她體悟道：「前面可能有個過渡期，抓不到平衡點（工作與家庭），因為整天帶孩子真的會勞心勞累，但工作回來時，會更珍惜跟孩子相處。」

孟耿如還偷偷曝：「我覺得玉米很明顯比較喜歡媽媽。」雖然玉米還不會說話，但更常對媽媽笑，這也讓黃子佼感到小吃醋，在家中的地位似乎又更下降了，不過一家人還是相當甜蜜，孟耿如也提到，黃子佼十分沉醉在「玉米爸」的稱號中。

▲孟耿如babyMADISON。（圖／品牌提供）

▲精品童裝複合品牌babyMADISON首度進駐高雄漢神百貨。（圖／品牌提供）

今天來到babyMADISON逛街，是孟耿如除了育兒外久違的放鬆時間，babyMADISON高雄漢神百貨店，為南臺灣的第一間精品複合童裝，網羅BURBERRY Kids、Chloe Kids、Dolce & Gabbana Kids、Fendi Kids、Emporio Armani Kids、Moschino Kids、Stella McCartney Kids等國際童裝精品，孟耿如直讚：「把所有精品集結在一起很方便，因為媽媽時間很寶貴，可以一站逛足。」

▲孟耿如babyMADISON。（圖／品牌提供）

▲babyMADISON。（圖／記者王則絲攝）

▲孟耿如特別喜歡替玉米挑選「熊熊」單品。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

孟耿如認為，小朋友小時候就應該浮誇一點，什麼風格都能嘗試，特別喜歡幫玉米挑選顏色繽紛、熊熊圖案⋯⋯的服裝，像是Burberry格紋熊熊系列、Fendi的小熊娃娃、Moschino的熊熊吊帶裙⋯⋯都是她今天相中的單品。

▲babyMADISON。（圖／記者王則絲攝）

▲babyMADISON。（圖／記者王則絲攝）

▲Fendi小熊玩偶、Moschino熊熊吊帶裙也都深得孟耿如的心。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

孟耿如, 黃玉米, babyMADSION, 童裝, 精品童裝

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