溫和去角質盤點：Sisley酵素拋光面膜、FANCL優格面膜掀話題

▲敏感肌膚也能安心去角質。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每天勤保養，但是臉上還是暗沉無光？肌膚表面每天都會堆積彩妝、灰塵，以及過多的皮脂和老廢細胞，不僅堵塞毛孔，更會使肌膚暗沉不均，除了做好每日清潔外，也要適時去角質，幫助肌膚拋光。最新的去角質產品也越來越溫和，即便是敏弱肌也適用！

肌膚平均細胞更新周期為 28 天，但隨著年紀及環境因素，都使肌膚代謝變慢，當老廢角質堆積於肌膚表面，會使得肌膚看起來暗沉， 因此藉由拋光儀式，幫助角質代謝，讓肌膚質感更上一階。

而常見的去角質為以下兩種，第一種是物理性拋光，透過物理性摩擦方式使表面老廢細胞剝離。但許多拋光產品因使用過多的外力顆粒摩擦，若使用不當或質地過於粗糙反而會降低肌膚抵抗力。

第二種是化學性拋光，通過酸的作用深度溶解老廢細胞。而使用酸類的拋光產品刺激性更強，更是敏弱肌的一大考驗，甚至有可能發生緊繃泛紅不適。

▲Sisley 植物酵素極淨拋光面膜，40g，3,500元。

近來也推出了拋光新選擇，Sisley推出酵素拋光，精選木瓜酵素，同時利用粉末轉化乳霜科技，拋光就像是洗臉般便利。

▲FANCL 優格活氧面膜 6支/盒 ，1,450元。

FANCL則是推出獨特浸泡式軟化方式，搭配優格精華、西洋梨果汁發酵精華、水潤鮮膠原蛋白等配方， 幫助促進角質更新。