Lisa甜酷風水晶項鍊閃爆　泰勒絲拷貝脫衣舞孃造型也愛戴

▲BLACKPINK 成員Lisa舞台穿搭少不了閃亮的施華洛世奇18,000元Harmonia頸鍊。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

明星們登台表演的裝扮，講求搶眼的舞台效果，南韓夯團BLACKPINK 4位高人氣團員即是時尚圈指標人物，勁歌熱舞的穿搭成為全球少女模仿對象，當中Lisa與Jisoo於新專輯海報中的粉紅造型，均佩戴奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）切割水晶首飾，展現甜酷風格，也是日常能輕鬆配搭、較容易入手的款式。

▲Lisa為寶格麗代言人，日前佩戴高級珠寶系列的Serpenti項鍊。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa除了拍攝專輯海報搭配施華洛世奇首飾，她於黑鏤空針織衫的暗黑造型也配上閃亮亮的施華洛世奇Harmonia頸鍊，枕形切割的施華洛世奇水晶鑲嵌在黑色金屬項鍊上，猶如漂浮在半空中；而私服穿搭，Lisa仍以代言的寶格麗（BVLGARI）珠寶為主，特別是出席品牌活動，必定是氣勢十足的Serpenti蛇珠寶上身。

▲泰勒絲（上）於新曲《Bejeweled》MV中，與客串的知名脫衣舞孃 Dita Von Teese都戴上施華洛世奇21,000元的Millenia項鍊。（圖／翻攝Taylor Swift - Bejeweled YouTube）

巧的是美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在最新單曲《Bejeweled》 MV中，也戴上施華洛世奇大顆切割水晶構成的Millenia項鍊上陣，當中一幕是她與知名脫衣舞孃Dita Von Teese 換上一模一樣的性感馬甲服裝搭配施華洛世奇項鍊，坐在Dita Von Teese表演中最著名的香檳杯中一同施展性感魅力，吸睛度百分百。