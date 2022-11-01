fb ig video ETtoday search mobile

Lisa甜酷風水晶項鍊閃爆　泰勒絲拷貝脫衣舞孃造型也愛戴

>

▲▼ Lisa,泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲BLACKPINK 成員Lisa舞台穿搭少不了閃亮的施華洛世奇18,000元Harmonia頸鍊。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

記者陳雅韻／台北報導

明星們登台表演的裝扮，講求搶眼的舞台效果，南韓夯團BLACKPINK 4位高人氣團員即是時尚圈指標人物，勁歌熱舞的穿搭成為全球少女模仿對象，當中Lisa與Jisoo於新專輯海報中的粉紅造型，均佩戴奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）切割水晶首飾，展現甜酷風格，也是日常能輕鬆配搭、較容易入手的款式。

▲▼ Lisa,泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲Lisa為寶格麗代言人，日前佩戴高級珠寶系列的Serpenti項鍊。（圖／翻攝lalalalisa_m IG）

Lisa除了拍攝專輯海報搭配施華洛世奇首飾，她於黑鏤空針織衫的暗黑造型也配上閃亮亮的施華洛世奇Harmonia頸鍊，枕形切割的施華洛世奇水晶鑲嵌在黑色金屬項鍊上，猶如漂浮在半空中；而私服穿搭，Lisa仍以代言的寶格麗（BVLGARI）珠寶為主，特別是出席品牌活動，必定是氣勢十足的Serpenti蛇珠寶上身。

▲▼ Lisa,泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲▼ Lisa,泰勒絲 。（圖／翻攝IG）

▲泰勒絲（上）於新曲《Bejeweled》MV中，與客串的知名脫衣舞孃 Dita Von Teese都戴上施華洛世奇21,000元的Millenia項鍊。（圖／翻攝Taylor Swift - Bejeweled YouTube）

巧的是美國流行音樂天后泰勒絲（Taylor Swift）在最新單曲《Bejeweled》 MV中，也戴上施華洛世奇大顆切割水晶構成的Millenia項鍊上陣，當中一幕是她與知名脫衣舞孃Dita Von Teese 換上一模一樣的性感馬甲服裝搭配施華洛世奇項鍊，坐在Dita Von Teese表演中最著名的香檳杯中一同施展性感魅力，吸睛度百分百。

關鍵字：

Lisa, 泰勒絲, 寶格麗, Swarovski, 施華洛世奇

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

林柏宏怕給另一半壓力　暖男送珠寶先避開戒指

林柏宏怕給另一半壓力　暖男送珠寶先避開戒指

日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點

日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點

女生必學！營養師教「私密處保養」6秘訣　跟搔癢、異味說再見

女生必學！營養師教「私密處保養」6秘訣　跟搔癢、異味說再見

韓網票選「最美女團偶像」　子瑜毫不費力奪冠軍、aespa獨佔2名額 孟耿如曝「黃玉米」明顯更愛媽媽　黃子佼在家中地位急速下降 Lisa甜酷風水晶項鍊閃爆　泰勒絲拷貝脫衣舞孃造型也愛戴 孫芸芸「下半身一層薄紗」秀驚人辣腿　與曾之喬「差11歲」隔空撞包 牛爾教「熬夜肌保養3大重點」告別粗糙暗沈！　化妝棉有妙用 韓網流傳「氣球愛情心測」！選一個顏色看出戀愛性格與理想型 韓國女星「公主頭」範本！金世正初戀感爆棚　子瑜反轉辮2分鐘完成

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面