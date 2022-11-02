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孫儷壓軸紅毯挑戰「前衛藍」失算　童瑤穿出超仙竹葉禮服大勝

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記者鮑璿安／台北報導

大陸電視劇頒獎典禮「飛天獎」於1日晚間舉行，現場星光熠熠，其中女星孫儷壓軸步上紅毯，她選擇Valentino 2022秋冬高訂禮服，活潑大膽的藍紫色太有挑戰性，意外掀起兩極評價。而童瑤則以Armani Privé水墨裙裝華麗登場，仙氣滿滿成為當晚焦點。

孫儷亮相「飛天獎」的壓軸造型會選擇Valentino並不意外，她在今年3月剛摘下品牌代言人身分，此次搶先穿上了2022秋冬系列最新高訂禮服，披風式的裙裝剪裁別具氣勢，而腰間則加入綁帶蝴蝶結元素，稍稍中和了幹練氛圍，不過如此鮮明的藍色系很少出現在紅毯上，對於孫儷而言是一大挑戰，就有網友認為「仙氣沒出來」、「裙子不太適合」、「秀上更好看」。

▲飛天獎紅毯。（圖／翻攝自微博）

▲飛天獎紅毯。（圖／翻攝自微博）

▲童瑤的Armani Privé Spring 2015 Couture禮服為飛天獎紅毯亮點。（圖／翻攝自微博童瑤工作室）

當晚另一看點為童瑤的Armani Privé Spring 2015 Couture禮服，品牌戰袍一向是紅毯贏家，該禮服巧妙以水墨、竹葉結合流暢剪裁，在大面積裸色系中綻放出生命力，中西合璧的風格格外搶眼，伴隨細肩帶呈現出鎖骨曲線，助童瑤發揮纖細身材優勢，多個角度都無死角。

關鍵字：

飛天獎, 孫儷, 童瑤

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