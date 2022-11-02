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小CK姐妹牌PEDRO即將進駐台北101！高端、簡練的時髦鞋包必逛

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記者王則絲／台北報導

受到小資女孩們歡迎的鞋包品牌CHARLES & KEITH（簡稱小CK），其實擁有一個同樣來自新加坡的姐妹品牌PEDRO，其包包與鞋履走的是高端中價位、簡練時髦的路線，即將在12月初正式於台北101展開台灣首店，屆時想必又將引起一陣風潮。

▲PEDRO。（圖／翻攝自IG）

▲PEDRO經典圖案小圓包，趙露思也曾背上過。（圖／翻攝自IG）

PEDRO與小CK隸屬同集團，在全球約莫有一百多間實體門市，創立於2005年，主張不費力氣的簡約時髦，打造日常必備的基礎單品，更著重於精緻輪廓以及做工細節，手袋價位約落在3～5千元，擁有高端、質感，卻不會難以入手，如今即將於台灣開設首間門市，且正位於台北101 B1小CK門市的旁邊，替小資女孩們增添了一項逛街新選擇。

▲PEDRO。（圖／翻攝自IG）

▲PEDRO設計偏向中性，男生、女生都能找到適合的款式。（圖／翻攝自IG）

有別於小CK多以少女風格呈現的鞋、包，PEDRO的設計理念更為中性，許多包款都是能夠適合男生、女生的，簡練的外型更不設限於年齡，屆時PEDRO正式開幕，女孩們絕對必逛。

下半年台北101購物中心的商場變動多，品牌們激烈競爭，像是H&M高端副牌COS的展店，對尬上重新整修裝潢、開幕的ZARA，精品部分則有VERSACE，於近日重整門店並全新開幕，11月中旬，4樓的BURBERRY旗艦店亦將重新開幕。

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