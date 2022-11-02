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牛爾教「熬夜肌保養3大重點」告別粗糙暗沈！　化妝棉有妙用

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▲▼ 牛爾教擺脫「熬夜臉」保養3大重點 。（圖／翻攝ＩＧ）

▲牛爾老師分享熬夜後的3大保養重點。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@aoihamada）

記者張毓容／台北報導　

現代人生活作息改變，加上「滑手機」習慣，熬夜變成許多人的生活常態，但熬夜後的皮膚就變得粗糙乾燥又暗沉，還會異常出油，整張臉看起來好憔悴。美容教主牛爾老師表示，因為熬夜會使新陳代謝受到影響，他就針對熬夜後的肌膚分享3大保養秘訣，幫你改善「熬夜臉」，恢復細緻膚觸和光澤。

牛爾老師表示，首先洗臉時，可以針對出油的局部多按摩一下，再用水把泡沫中洗乾淨。接著使用化妝水時，可將化妝水倒在化妝棉上，先用輕輕擦拭的方式擦過全點，還可以用化妝水來濕敷，讓整個角質細胞浸潤在水分當中，有充足的水分補給，皮膚也比較不會出油，發炎的情形也會得到改善。

化妝水濕敷後，建議選擇有保濕、抗發炎效果的精華液，把精華均勻的塗抹在全臉肌膚，最後再擦上乳液或是保濕乳霜。

尤其針對比較容易出油、長痘的熬夜肌膚來說，牛爾老師推薦將乳液/保濕乳霜搭配化妝棉使用，以輕輕打圈擦拭的方法擦上乳液乳霜，幫助肌膚「打磨」的更加有光澤。但要注意，乳液乳霜要在臉濕潤的時候塗抹，不要等到精華液都吸收、肌膚乾的時候才塗。

最後牛爾老師也總結，針對「熬夜肌膚」的整套保養建議有以下3大重點。

1.善用化妝棉。

2.選擇有保濕、抗發炎效果的化妝水和精華液。

3.使用滋潤的乳霜。

當然最重要的還是，盡量減少熬夜、早點去睡美容覺，才是養出好肌膚的根本。

關鍵字：

保養, 護膚, 熬夜, 熬夜臉, 改善, 粗糙, 暗沈, 秘訣, 方法

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