彩妝師教女星同款「三明治睫毛定型法」　簡單5步驟捲翹一整天

▲彩妝師分享女星睫毛捲翹一整天就靠「三明治睫毛定型法」。（圖／翻攝IG@hongsuzu、@etudeofficial）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@春楠

想要放大雙眼，絕對少不了捲翹分明的纖纖美睫，但你是不是也很困擾，每次認真夾翹的睫毛，出門沒多久就塌了？Angelababy（楊穎）、劉詩詩等大陸人氣女星御用的彩妝師春楠就分享他的私房「三明治睫毛定型法」，只要1個秘密武器＋簡單5步驟，你也能擁有女明星同款的精緻太陽花美睫，捲翹一整天都不會塌。

首先，春楠提到這套「三明治睫毛定型法」需要一個小法寶，就是燙睫毛器，他建議一定要選擇半弧形、有弧度的刷頭，這種刷頭可以更好地貼合眼睛的弧度，操作起來更順手，也比較不容易燙到自己。另外還有一種直筒圓柱形的燙睫毛器，這種形狀的操作起來就要小心一點，對於新手或不常用的人來說，比較容易燙到自己。

而針對燙睫毛器該使用的溫度，春楠表示，一般來說，溫度越高，定型效果就越好，像是細軟型的睫毛，建議可以用約65度就好了，但如果是睫毛偏硬的人，可以選擇將燙睫毛器調到85度。調整好燙睫毛器後，只要再照著以下5個步驟操作就能完成。

Step 1：夾睫毛



先用睫毛夾把自己的睫毛夾翹。

Step 2：先幫睫毛打底



夾翹睫毛後，用睫毛定型液或睫毛打底膏上一層基底，為睫毛打底。

Step 3：為睫毛定型



塗完睫毛定型液之後，要立刻使用燙睫毛器來為睫毛進行定型，將燙睫毛器從底部向上刷。

Step 4：刷上睫毛膏



當睫毛徹底定型後，就可以選擇一個想要用的顏色的睫毛膏，從睫毛根部刷上睫毛膏。

Step 5：睫毛定型加固



塗完睫毛膏後，再繼續使用燙睫毛器來為睫毛定型，幫睫毛再加固一次。這樣不僅能加速睫毛定型，同時可以防止睫毛膏暈到眼睛下方，幫助保持眼妝乾淨。

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