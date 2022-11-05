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「蜈蚣人」必學的小白鞋清潔法！3種技巧搞定不同材質鞋款

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文／C編

小白鞋耐穿又百搭，幾乎是每個人都有一雙，但白色不易保養，清潔也較麻煩，尤其是下雨天，很容易弄髒甚至發黃，以下就盤點幾種小白鞋的清潔方式，可以透過適當洗劑搭配正確刷具，讓小白鞋維持潔白乾淨。

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▲Philips,飛利浦,鞋子,清潔,小白鞋,Her森森。（圖／Her森森）

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1.牙膏&牙刷是好幫手

針對皮革小白鞋，建議可以使用牙膏搭配軟毛牙刷稍微刷一下，把髒掉的地方清潔乾淨，透過牙膏裡面的氟成分，稍微去除發黃的部分，或是可以稍微等待5到10分鐘後輕刷，再用軟布擦拭乾淨即可。

2.肥皂、洗衣粉也好用

帆布、編織材質等布質小白鞋，可以用事先調好的肥皂水或是洗衣粉水，沾在鞋子的髒污處，以溫和的軟毛刷輕刷起泡，把髒污去除，局部清潔即可，絕對不要丟洗衣機清潔，以免鞋子變形。

3.橡皮擦改善髒污

部分布面、麂皮、合成皮革鞋面，可以使用橡皮擦輕輕地擦拭髒污處，有絨毛的部分記得要順毛處理，而且橡皮擦可以隨身攜帶，只要髒了就稍微擦一下，尤其是買新鞋的人，立即處理可以避免髒污滲進織料，導致越來越難清理乾淨。

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「Her森森」推出「Philips飛利浦小旋風電動洗鞋機」，優惠價1090元，同時附有3種刷頭：軟毛刷、硬毛刷、海綿刷，每分鐘500轉的功能，可以達到完美清潔，尤其是鞋子很多的「蜈蚣人」，當然要買一支。

關鍵字：

Philips, 飛利浦, 鞋子, 清潔, 小白鞋, Her森森

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