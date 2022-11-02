IKEA推雙11購物優惠　千項商品85折起

▲IKEA推出STOCKHOLM平織地毯（左），LAUTERS落地燈（右）雙11檔期85折優惠。

記者蔡惠如／綜合報導

11月進入雙11折扣季，IKEA也針對線上商店推出優惠促銷，提供千項商品85折起的優惠，優惠程度與內部不定期推出的員購價差不多，特定單品最多可省下2,000元，另搭配滿額免運費，讓你輕鬆幫居家換季。HOLA官網也針對雙11推出獨家嚴選，旗下最熱賣的床包組直接下殺近6折，也很適合現在出手。

▲FYRTUR遮光捲簾，原價5,490元，特價4,666元。

IKEA線上購物官網從11／1至11／14，推出千項商品85折起的雙11優惠，優惠品項涵蓋秋冬必備的保暖寢織品、地毯、遮光捲簾，與文件夾、鏡子、盆栽等生活用品，其中不乏高折扣的單品，如工匠手工編織、以羊毛製成的STOCKHOLM平織地毯，原價14,900元，85折折扣後為12,665元，直接省下2,235元，而且正好適合冬天平鋪在客廳、臥室使用。

而針對即將來臨的冬日，消費者也可參考SMÅSPORRE單人四季被，原價1,399元，特價1,189元，或是原價1,999元的LUKTJASMIN雙人被套組，特價後為1,699元；KLUBBSPORRE人體工學枕原價1,499元，特價1,274元；FÄLTMAL靠枕棉被原價1,499元，特價1,274元，收起來是一般靠枕，也可變成睡袋外套，身前的網袋設計還可以拿來放遙控器與零食，非常適合「沙發馬鈴薯」們慵懶耍廢一整天。

▲LUKTJASMIN雙人被套組，原價1,999元，特價1,699元；SMÅSPORRE單人四季被，原價1,399元，特價1,189元。



▲KVISSLE文件匣原價999元，特價849元。

日本保溫瓶品牌THERMOS膳魔師，也在11月特別推出「不沾壓鑄鴛鴦火鍋」新產品，針對愛吃火鍋的台灣人，打出迎接冬天最溫暖的幸福氛圍，此外也針對旗下代理品牌alfi，同批推出「alfi SKYLINE玻璃內膽保溫壺1.0L」，長效保溫保冰的美型設計，讓冬日餐桌也能也美美儀式感。

而兩款新品也針對11月的折扣季，從11／2下午3點至11／6期間，推出首波7-ELEVEN「門市快閃購」，民眾在店內消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接以899元加購不沾壓鑄鴛鴦火鍋、用799元加購alfi玻璃內膽真空保溫壺1.0L。另也特別加碼「THERMOS膳魔師不沾壓鑄鴛鴦火鍋」和「alfi玻璃內膽真空保溫壺1.0L」任選第2件88折優惠。

台灣居家品牌HOLA也在11月一開始就推出「暖身慶」，在11／3前推出快閃選品搶購，HOLA 雅逸100%萊賽爾天絲雙人四件組，原價4,980元，特價2,980元直下6折；HOLA淨睡眠長效防蟎抗菌可水洗支撐型對枕，原價1,980元，特價599元；HOLA 羅馬旋律骨瓷16件飯盤組，原價3,990元，特價1,490元。

▲HOLA 羅馬旋律骨瓷16件飯盤組，原價3,990元，特價1,490元。