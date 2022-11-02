fb ig video ETtoday search mobile

IKEA推雙11購物優惠　千項商品85折起

>

▲雙11居家優惠。（圖／各業者提供）

▲IKEA推出STOCKHOLM平織地毯（左），LAUTERS落地燈（右）雙11檔期85折優惠。

記者蔡惠如／綜合報導

11月進入雙11折扣季，IKEA也針對線上商店推出優惠促銷，提供千項商品85折起的優惠，優惠程度與內部不定期推出的員購價差不多，特定單品最多可省下2,000元，另搭配滿額免運費，讓你輕鬆幫居家換季。HOLA官網也針對雙11推出獨家嚴選，旗下最熱賣的床包組直接下殺近6折，也很適合現在出手。

▲雙11居家優惠。（圖／各業者提供）

▲FYRTUR遮光捲簾，原價5,490元，特價4,666元。

IKEA線上購物官網從11／1至11／14，推出千項商品85折起的雙11優惠，優惠品項涵蓋秋冬必備的保暖寢織品、地毯、遮光捲簾，與文件夾、鏡子、盆栽等生活用品，其中不乏高折扣的單品，如工匠手工編織、以羊毛製成的STOCKHOLM平織地毯，原價14,900元，85折折扣後為12,665元，直接省下2,235元，而且正好適合冬天平鋪在客廳、臥室使用。

而針對即將來臨的冬日，消費者也可參考SMÅSPORRE單人四季被，原價1,399元，特價1,189元，或是原價1,999元的LUKTJASMIN雙人被套組，特價後為1,699元；KLUBBSPORRE人體工學枕原價1,499元，特價1,274元；FÄLTMAL靠枕棉被原價1,499元，特價1,274元，收起來是一般靠枕，也可變成睡袋外套，身前的網袋設計還可以拿來放遙控器與零食，非常適合「沙發馬鈴薯」們慵懶耍廢一整天。

▲雙11居家優惠。（圖／各業者提供）▲雙11居家優惠。（圖／各業者提供）

▲LUKTJASMIN雙人被套組，原價1,999元，特價1,699元；SMÅSPORRE單人四季被，原價1,399元，特價1,189元。

▲雙11居家優惠。（圖／各業者提供）

▲KVISSLE文件匣原價999元，特價849元。

日本保溫瓶品牌THERMOS膳魔師，也在11月特別推出「不沾壓鑄鴛鴦火鍋」新產品，針對愛吃火鍋的台灣人，打出迎接冬天最溫暖的幸福氛圍，此外也針對旗下代理品牌alfi，同批推出「alfi SKYLINE玻璃內膽保溫壺1.0L」，長效保溫保冰的美型設計，讓冬日餐桌也能也美美儀式感。

▲雙11居家優惠。（圖／各業者提供）

▲雙11居家優惠。（圖／各業者提供）

而兩款新品也針對11月的折扣季，從11／2下午3點至11／6期間，推出首波7-ELEVEN「門市快閃購」，民眾在店內消費不限金額，結帳時只要報手機號碼就可直接以899元加購不沾壓鑄鴛鴦火鍋、用799元加購alfi玻璃內膽真空保溫壺1.0L。另也特別加碼「THERMOS膳魔師不沾壓鑄鴛鴦火鍋」和「alfi玻璃內膽真空保溫壺1.0L」任選第2件88折優惠。

▲雙11居家優惠。（圖／各業者提供）

台灣居家品牌HOLA也在11月一開始就推出「暖身慶」，在11／3前推出快閃選品搶購，HOLA 雅逸100%萊賽爾天絲雙人四件組，原價4,980元，特價2,980元直下6折；HOLA淨睡眠長效防蟎抗菌可水洗支撐型對枕，原價1,980元，特價599元；HOLA 羅馬旋律骨瓷16件飯盤組，原價3,990元，特價1,490元。

▲雙11居家優惠。（圖／各業者提供）

▲HOLA 羅馬旋律骨瓷16件飯盤組，原價3,990元，特價1,490元。

關鍵字：

雙11, IKEA, HOLA, 膳魔師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

「外表精明，其實超迷糊」星座Top 3！　第一名反差萌是最大優點

「外表精明，其實超迷糊」星座Top 3！　第一名反差萌是最大優點

日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點

日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點

許瑋甯《她和她的她》7扎心金句：我的人生卡住了，哪裡也去不了

許瑋甯《她和她的她》7扎心金句：我的人生卡住了，哪裡也去不了

孫儷壓軸紅毯挑戰「前衛藍」失算　童瑤穿出超仙竹葉禮服大勝 韓網票選「最美女團偶像」　子瑜毫不費力奪冠軍、aespa獨佔2名額 孫芸芸「下半身一層薄紗」秀驚人辣腿　與曾之喬「差11歲」隔空撞包 迪麗熱巴披「波希米亞白紗」狀態超可人　透視下火辣纖腰S曲線齊發 孟耿如曝「黃玉米」明顯更愛媽媽　黃子佼在家中地位急速下降 牛爾教「熬夜肌保養3大重點」告別粗糙暗沈！　化妝棉有妙用 女生必學！營養師教「私密處保養」6秘訣　跟搔癢、異味說再見

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面