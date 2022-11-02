IWC酒紅限量錶迎新年　金兔躍上自動盤

▲IWC葡萄牙系列自動腕錶40兔年特別版腕錶，限量500只，263,000元。（圖／IWC提供）

記者陳雅韻／台北報導

距離農曆新年還有2個多月，IWC已搶先發表中國新年特別版的IWC葡萄牙系列自動腕錶，酒紅色面盤與鍍金指針與時標顯得喜氣，驚喜藏在錶背，顯露兔子造型的鍍金自動上鍊機芯迎接兔年來臨，錶背環上還有「2023 YEAR OF THE RABBIT」鐫刻字樣，全球限量500只。

瑞士名錶如蕭邦（Chopard）、Jaquet Droz等品牌，每年都會為華人市場推出生肖錶，IWC為2023年1月22日開始到2024年2月9日的兔年創作特別版腕錶，選擇以1939年首枚葡萄牙腕錶為藍本設計，那一年恰好也是兔年，IWC為此限量錶配上酒紅色面盤與鍍金指針、時標、小秒盤，相當討喜，隨錶附黑色與酒紅色漸變色兩條小牛皮錶帶。

▲梵克雅寶Lucky Animals Rabbit胸針鑲嵌珍珠母貝、縞瑪瑙、黑曜石，195,000元。（圖／梵克雅寶提供）

珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）Lucky Animals系列的動物珠寶中，也有兔子造型胸針，18K玫瑰金圓珠勾勒出兔子輪廓，鑲嵌縞瑪瑙、黑曜石，兔尾巴則為珍珠母貝，圓滾滾的模樣俏皮可愛。

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