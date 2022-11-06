56歲伊正努力凍齡當「不老男神」　同時軋4部戲狀態也超好

文／C編

藝人伊正已經56歲，但狀態很好、完全看不出年間，肌膚不僅緊實，臉上細紋也算是相當少，跟很多中年大叔比起來，真的是帥氣爆表，對於保養秘訣，他大方分享，經常會帶保健品在身上，隨時保持身體年輕、活力。

▲伊正算是保養得相當好的男星。（圖／伊正臉書）



身為演員的伊正，總是在鏡頭前展現出完美的一面，但私底下的他其實超焦慮，尤其是娶了小15歲的妻子之後，更是擔心出門會被認為是帶「女兒」外出，或是沒有體力陪伴2個女兒，所以之前都會一直隨身攜帶保健品，像是鈣片、Q10、膠原蛋白、維生素等等，想要全方位補充營養，但因為種類太多，常常忘了帶、也忘了吃。

想要補充的營養太多，每次都怕別人笑他「藥罐子」，所以伊正後來選擇較方便的保健食品，「以前拍8點檔經常需要熬夜，有時候隔天起不來，睡三天三夜也補不回來，但現在可以3、4檔戲一起拍，南北奔波都可以應付得很好」。

對於維持年輕的秘訣，伊正分享，年齡只會隨著時間不斷增加，但這不等於真實變老，最重要就是保持好的心態，搭配適合的保養品，讓身體保持活力。

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