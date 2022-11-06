fb ig video ETtoday search mobile

56歲伊正努力凍齡當「不老男神」　同時軋4部戲狀態也超好

>

文／C編

藝人伊正已經56歲，但狀態很好、完全看不出年間，肌膚不僅緊實，臉上細紋也算是相當少，跟很多中年大叔比起來，真的是帥氣爆表，對於保養秘訣，他大方分享，經常會帶保健品在身上，隨時保持身體年輕、活力。

▲伊正,iVENOR,保養,保健食品,保健,Her森森。（圖／伊正臉書）

▲伊正算是保養得相當好的男星。（圖／伊正臉書）

身為演員的伊正，總是在鏡頭前展現出完美的一面，但私底下的他其實超焦慮，尤其是娶了小15歲的妻子之後，更是擔心出門會被認為是帶「女兒」外出，或是沒有體力陪伴2個女兒，所以之前都會一直隨身攜帶保健品，像是鈣片、Q10、膠原蛋白、維生素等等，想要全方位補充營養，但因為種類太多，常常忘了帶、也忘了吃。

想要補充的營養太多，每次都怕別人笑他「藥罐子」，所以伊正後來選擇較方便的保健食品，「以前拍8點檔經常需要熬夜，有時候隔天起不來，睡三天三夜也補不回來，但現在可以3、4檔戲一起拍，南北奔波都可以應付得很好」。

對於維持年輕的秘訣，伊正分享，年齡只會隨著時間不斷增加，但這不等於真實變老，最重要就是保持好的心態，搭配適合的保養品，讓身體保持活力。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲伊正,iVENOR,保養,保健食品,保健,Her森森。（圖／Her森森）

▲iVENOR 首創NMN EX版元氣錠x5盒（30粒／盒），原價14900元、特價2980元，點我購買

「Her森森」推出「iVENOR 首創NMN EX版元氣錠x5盒（30粒／盒）」，原價14900元、特價2980元，深受伊正喜愛，萃取自百種蔬果，補充元氣。

關鍵字：

伊正, iVENOR, 保養, 保健食品, 保健, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬 超市就買得到！自製護眼茶明目又養肝　搭配畫圓按摩、穴位按壓舒緩雙眼疲勞 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 宋智雅零毛孔的細緻肌膚這樣來！不用化妝棉、眼霜抹脖子滿滿技巧 試・開箱／就像奶油融化在肌膚　一秒就滲透的「菁萃油霜」讓保養也療癒 日本清酒用「富士山錫杯」飲用更清甜　自帶冰鎮功能、愛小酌的人必備 郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面