fb ig video ETtoday search mobile

6雙「球鞋」IG到處洗版！Converse經典不敗、Dunk系列連少女時代都愛

>

實習記者黃麗頻／綜合報導

「球鞋」是每種風格都百搭的選項之一，也是鞋櫃裡不能缺少的一雙鞋，更是許多韓國歐膩必備的穿搭單品；若想穿出韓系氛圍，絕對不能錯過以下6雙球鞋，跟著歐膩們這樣買就對了，Nike這系列還是韓星們的最愛！

Converse Chuck Taylor All Star‘70

▲韓妞必收6雙球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲Converse 1970系列隨便搭都好好看。（圖／翻攝自IG@bigking0720、@rabi_gram）

Converse看似簡單平凡，卻是經典不敗的球鞋品牌之一，不僅韓妞人手一雙，更是許多時尚潮流人士鞋櫃裡的必備款，而1970系列帶著濃濃的復古氛圍，帶點奶油色系的鞋底，搭上舒適的增高鞋墊，整體設計提升包覆性，讓腳的比例更加瘦長，不管是高筒還是低筒隨便搭都好好看！

New Balance XC-72

繼327系列發燒後，「XC-72系列」一推出便成為New Balance的新寵兒，以「多色拼接」作為主要配色，不管是基本色系還是撞色的大膽設計都超級好看，優雅又不失活力，更為日常穿搭添增亮點，俐落的線條中帶點休閒感，快看IU穿起來是不是超時髦！

New Balance MR530

Instagram到處洗版的就是它！從韓劇《二十五，二十一》羅希度到《我的室友是九尾狐》李潭，誕生於90年代的「MR530」系列，徹底成為爆款球鞋之一，以流線的細節勾勒出鞋身輪廓，皮革搭配透氣網眼面料添出層次感，帥氣又青春洋溢，絕對是大學生必備款！

Adidas Originals FORUM LUXE LOW

 ▲韓妞必收6雙球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲Jennie、Rosé先後穿上FORUM系列的鞋款。（圖／翻攝自IG @jennierubyjane、@roses_are_roise）

明年初將要來台開演唱會的BLACKPINK，四位成員的穿搭總是能帶來風潮，日前Jennie、Rosé更先後穿上FORUM系列的鞋款，這款鞋以籃球運動為靈感，展現出十足的街頭感，中性的配色帶點微微復古感，為整體穿搭注入一絲率性，怎麼穿都百搭，難怪Jennie和Rosé會超愛。

Reebok CLUB C 85 VINTAGE

Reebok CLUB C 系列主打「各個世代、男生女生都能穿的小白鞋」，採用柔軟的皮革與彈力鞋墊，打造出絕佳的舒適度，復刻的慢跑鞋簡約鞋型，即便在眾多經典款中沒那麼亮點，卻能恰好的搭配到各種風格，無論是上班族、學生族都非常適合。

Nike Dunk

▲韓妞必收6雙球鞋。（圖／翻攝自IG）

▲Dunk系列是許多韓星必備鞋款。（圖／翻攝自IG @sooyoungchoi、@tiffanyyoungofficial）

不讓1970系列專美於前，Dunk系列也是韓妞鞋櫃必備的球鞋之一，儘管十分難搶，但出鏡率仍超高！高筒、低筒都是熱銷款，每個人都對「Dunk系列」著了迷，是個連韓星腳上都會出現「穿搭單品」，不管是搭配秀英的運動風還是Tiffany的氣質風，一點都不違和還超有型。

►小CK姐妹牌PEDRO即將進駐台北101！高端、簡練的時髦鞋包必逛

►adidas漁夫帽超燒！百搭4色又時髦 現貨下殺$749

關鍵字：

韓系穿搭, 韓星同款, 韓劇同款, 球鞋, Jennie, Rosé, Tiffany, 秀英, Nike, Adidas, Reebok, Converse, NewBalance

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

「外表精明，其實超迷糊」星座Top 3！　第一名反差萌是最大優點

「外表精明，其實超迷糊」星座Top 3！　第一名反差萌是最大優點

許瑋甯《她和她的她》7扎心金句：我的人生卡住了，哪裡也去不了

許瑋甯《她和她的她》7扎心金句：我的人生卡住了，哪裡也去不了

難怪瘦不了！營養師曝「168斷食法」3大迷思　第一點超多人中

難怪瘦不了！營養師曝「168斷食法」3大迷思　第一點超多人中

孫儷壓軸紅毯挑戰「前衛藍」失算　童瑤穿出超仙竹葉禮服大勝 馬斯克「萬聖節裝」要價24萬元　入主推特超摳門、買衣服卻很大手筆？ 減重注意！營養師：光是戒糖還不夠，甜不辣、香腸暗藏「糖陷阱」 日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點 肌膚乾敏不適？「萬用修護霜」盤點，解救乾燥泛紅 迪麗熱巴披「波希米亞白紗」狀態超可人　透視下火辣纖腰S曲線齊發 狂用噴霧、面膜還是好乾？皮膚科醫師揭「4大NG保濕迷思」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面