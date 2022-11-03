6雙「球鞋」IG到處洗版！Converse經典不敗、Dunk系列連少女時代都愛

實習記者黃麗頻／綜合報導

「球鞋」是每種風格都百搭的選項之一，也是鞋櫃裡不能缺少的一雙鞋，更是許多韓國歐膩必備的穿搭單品；若想穿出韓系氛圍，絕對不能錯過以下6雙球鞋，跟著歐膩們這樣買就對了，Nike這系列還是韓星們的最愛！

Converse Chuck Taylor All Star‘70

▲Converse 1970系列隨便搭都好好看。（圖／翻攝自IG@bigking0720、@rabi_gram）

Converse看似簡單平凡，卻是經典不敗的球鞋品牌之一，不僅韓妞人手一雙，更是許多時尚潮流人士鞋櫃裡的必備款，而1970系列帶著濃濃的復古氛圍，帶點奶油色系的鞋底，搭上舒適的增高鞋墊，整體設計提升包覆性，讓腳的比例更加瘦長，不管是高筒還是低筒隨便搭都好好看！

New Balance XC-72

繼327系列發燒後，「XC-72系列」一推出便成為New Balance的新寵兒，以「多色拼接」作為主要配色，不管是基本色系還是撞色的大膽設計都超級好看，優雅又不失活力，更為日常穿搭添增亮點，俐落的線條中帶點休閒感，快看IU穿起來是不是超時髦！

New Balance MR530

Instagram到處洗版的就是它！從韓劇《二十五，二十一》羅希度到《我的室友是九尾狐》李潭，誕生於90年代的「MR530」系列，徹底成為爆款球鞋之一，以流線的細節勾勒出鞋身輪廓，皮革搭配透氣網眼面料添出層次感，帥氣又青春洋溢，絕對是大學生必備款！

Adidas Originals FORUM LUXE LOW

▲Jennie、Rosé先後穿上FORUM系列的鞋款。（圖／翻攝自IG @jennierubyjane、@roses_are_roise）

明年初將要來台開演唱會的BLACKPINK，四位成員的穿搭總是能帶來風潮，日前Jennie、Rosé更先後穿上FORUM系列的鞋款，這款鞋以籃球運動為靈感，展現出十足的街頭感，中性的配色帶點微微復古感，為整體穿搭注入一絲率性，怎麼穿都百搭，難怪Jennie和Rosé會超愛。

Reebok CLUB C 85 VINTAGE

Reebok CLUB C 系列主打「各個世代、男生女生都能穿的小白鞋」，採用柔軟的皮革與彈力鞋墊，打造出絕佳的舒適度，復刻的慢跑鞋簡約鞋型，即便在眾多經典款中沒那麼亮點，卻能恰好的搭配到各種風格，無論是上班族、學生族都非常適合。

Nike Dunk

▲Dunk系列是許多韓星必備鞋款。（圖／翻攝自IG @sooyoungchoi、@tiffanyyoungofficial）

不讓1970系列專美於前，Dunk系列也是韓妞鞋櫃必備的球鞋之一，儘管十分難搶，但出鏡率仍超高！高筒、低筒都是熱銷款，每個人都對「Dunk系列」著了迷，是個連韓星腳上都會出現「穿搭單品」，不管是搭配秀英的運動風還是Tiffany的氣質風，一點都不違和還超有型。

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