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維密以現金128億元收購Adore Me　徹底粉碎「性感內衣形象」

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▲▼維多利亞的秘密（Victoria`s Secret）。（圖／路透）

▲維多利亞的秘密（Victoria's Secret）。（示意圖／路透）

記者鮑璿安／台北報導

知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret），宣佈將以4 億美元現金（約台幣128億元）收購內衣銷售商「Adore Me」，代表品牌對於多元身材的重視，並悄悄打破與「性感內衣」掛鉤的形象。

▲▼ 維多利亞的秘密（Victoria`s Secret）實體店 。（圖／達志影像／美聯社）

▲維多利亞的秘密將以4 億美元現金收購內衣銷售商「Adore Me」 。（示意圖／達志影像／美聯社）

維密因品牌理念與時下審美不同，自2019年停辦維密大秀聲勢就一路下滑，又遇上疫情導致銷售額嚴重下降。此次收購內衣銷售商「Adore Me」是因品牌希望朝著包容性和多樣化前進，品牌首席執行官 Martin Waters表示：「通過與 Adore Me的團隊合作，我們將更快地迎向未來。」並表示該交易預計在2023年 1 月底完成，目前正等待監管機關許可。

Adore Me 成立於 2011 年，總部位於紐約，以包容性尺寸為主要特色，擁有超過 120 萬活躍客戶，平台為客戶提供「家庭試穿」服務。品牌創始人兼創始人 Morgan Hermand 對此表示：「在過去10年中，我們的業務取得了顯著增長，我們很高興能夠將我們的技術、購買體驗以及團隊帶入維多利亞的秘密，下一階段的增長和客戶轉型中。」

關鍵字：

Victoria’s Secret, 維密, 維多利亞的秘密

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