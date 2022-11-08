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人造皮草大衣華麗不減分！Sportmax流露性感、YSL凱特摩絲都搶穿

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

凜冬將至，又到毛毛外套出來的季節，隨著環保意識興起和科技進步，越來越多品牌採用人造皮草取代真正的皮草。人造皮草有耐濕、耐髒的特性，讓你無論天氣如何都能穿出門。今天選了3款人造皮草，在保護地球、愛惜生命的同時，讓秋冬穿搭華麗不減分。

▲人造皮草成為時尚圈的趨勢，Sportmax將女人變得危險，YSL的外套連凱特摩絲（Kate Moss）都搶穿。（圖／翻攝自Sportmax官網、Saint Laurent官網）

▲人造皮草成為時尚圈的趨勢，Sportmax將女人變得危險，YSL連凱特摩絲都搶穿。（圖／翻攝自Sportmax官網、Saint Laurent官網）

Sportmax

作為Max Mara旗下的副牌，Sportmax一直專注於打造叛逆不羈的女性形象，今年秋冬Sportmax推出這款人造皮草大衣，並不是要你好好的穿著，而是要用披掛的方式，露出脖頸、鎖骨，展現性感無畏的女性態度，讓攻擊性與魅惑並存，將美變成一種武器。

Saint Laurent

2022秋冬Saint Laurent將人造皮草做為主打商品，而在秀場當中，最引人注目的就是被模特兒拖在地上，作為搭配所使用的皮草大衣，就連2023春夏秀場時，超級名模凱特摩絲（Kate Moss）也選穿這件大衣出席，可見其魅力驚人。

 
 
 
 
 

 
 

Stella McCartney

說到人造皮草就不能忘記環保品牌Stella McCartney，品牌一直使用再生與環保材質，並且堅持拒絕使用危害動物生命的動物性原料。在2022秋冬時推出的黑米雙色V字花紋大衣，採用羊毛與尼龍混紡，保有羊毛的保暖性，同時也利用尼龍做出宛如皮草的質感。

►Max Mara「4款經典大衣」細節揭秘！　俐落翻領、衣長120公分怎麼穿都好看

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關鍵字：

YSL, Sportmax, Stella McCartney, 大衣, 人造皮草

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