fb ig video ETtoday search mobile

糖果、巧克力變身BABY-G潮錶　甜蜜戴著走

>

▲▼ BABY-G,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲BABY-G 2022糖果主題的CANDY SERIES系列BGA-290SW-4A（左起） 3,900元，BGA-290SW-7A 3,900元，BGA-280SW-6A 3,500元，BGA-280SW-4A 3,500元。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天氣轉涼，深色系的保暖衣物上身，CASIO旗下女錶BABY-G點亮秋冬造型，推出繽紛糖果與巧克力啟發的新錶CANDY SERIES與CHOCOLATE SERIES系列，為普遍暗色系的秋冬造型增添繽紛色彩並展現活潑氣息，不變的是全系列錶款皆配備耐衝擊結構以及防水100米等多樣實用功能，日常能安心將甜蜜設計戴著走。

BABY-G的糖果色調元素融入暢銷型號BGA-280與BGA-290新款，前者搭配上半透明樹脂錶圈環及整點刻度營造糖果的質感，共有淡粉色和淺紫色兩種款式；BGA-290系列則推出淺棕橘色與白色腕錶，面盤的條紋裝飾猶如糖果包裝紙圖案，3時位置時標點綴一顆糖果，充滿童趣。

▲▼ BABY-G,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲BABY-G 2022秋冬巧克力主題的CHOCOLATE SERIES系列BGD-565USW-5腕錶（左）2,600元，BA-110XSW-7A（上）4,200元，BA-130SW-5A 4,200元。

CHOCOLATE SERIES系列同樣漾著甜蜜蜜氣息，BABY-G大尺寸錶殼BA -130系列化身黑巧克力，搭配上鏡面蒸鍍處理、彷彿被銀色箔紙包覆質感的錶盤；經典方形設計的BGD-565系列則展現牛奶巧克力的棕色，並配上巧克力格狀圖案的面盤；BA-110系列變身為白巧克力，霧感白色大錶殼設計，一年四季都好搭。

▲▼ BABY-G,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲BABY-G 2022 CHOCOLATE SERIES系列腕錶與秋冬服裝色系絕配。

不僅腕錶是穿搭重點配件，具畫龍點睛之效的髮飾也跟著換季，法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）新品「巴黎的秋天」系列，則取材自深秋巴黎，將漫天飛舞的金色秋葉、空氣中飄的咖啡香氣，化為一件件呼應時節的精緻髮飾，以棕色為主軸，搭配橙、金或黑色展現層次感，並運用皮革、格紋等不同材質，創造截然不同的時尚風格。

▲▼ BABY-G,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓皮革編織蝴蝶結仕女夾，9,900元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）

▲▼ BABY-G,亞歷山卓 。（圖／公關照）

▲亞歷山卓金燦可可仕女夾6公分款，4,900元。

►Lisa甜酷風水晶項鍊閃爆　泰勒絲拷貝脫衣舞孃造型也愛戴

►IWC酒紅限量錶迎新年　金兔躍上自動盤

關鍵字：

CASIO, BABY-G, 亞歷山卓

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

IWC酒紅限量錶迎新年　金兔躍上自動盤

IWC酒紅限量錶迎新年　金兔躍上自動盤

Lisa甜酷風水晶項鍊閃爆　泰勒絲拷貝脫衣舞孃造型也愛戴

Lisa甜酷風水晶項鍊閃爆　泰勒絲拷貝脫衣舞孃造型也愛戴

卡地亞門僮Line貼圖免費下載　送上溫暖驚喜迎歲末節慶

卡地亞門僮Line貼圖免費下載　送上溫暖驚喜迎歲末節慶

林柏宏怕給另一半壓力　暖男送珠寶先避開戒指 「外表精明，其實超迷糊」星座Top 3！　第一名反差萌是最大優點 日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點 孫儷壓軸紅毯挑戰「前衛藍」失算　童瑤穿出超仙竹葉禮服大勝 許瑋甯《她和她的她》7扎心金句：我的人生卡住了，哪裡也去不了 韓網票選「最美女團偶像」　子瑜毫不費力奪冠軍、aespa獨佔2名額 孫芸芸「下半身一層薄紗」秀驚人辣腿　與曾之喬「差11歲」隔空撞包

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面