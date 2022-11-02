糖果、巧克力變身BABY-G潮錶　甜蜜戴著走

▲BABY-G 2022糖果主題的CANDY SERIES系列BGA-290SW-4A（左起） 3,900元，BGA-290SW-7A 3,900元，BGA-280SW-6A 3,500元，BGA-280SW-4A 3,500元。（圖／BABY-G提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

天氣轉涼，深色系的保暖衣物上身，CASIO旗下女錶BABY-G點亮秋冬造型，推出繽紛糖果與巧克力啟發的新錶CANDY SERIES與CHOCOLATE SERIES系列，為普遍暗色系的秋冬造型增添繽紛色彩並展現活潑氣息，不變的是全系列錶款皆配備耐衝擊結構以及防水100米等多樣實用功能，日常能安心將甜蜜設計戴著走。

BABY-G的糖果色調元素融入暢銷型號BGA-280與BGA-290新款，前者搭配上半透明樹脂錶圈環及整點刻度營造糖果的質感，共有淡粉色和淺紫色兩種款式；BGA-290系列則推出淺棕橘色與白色腕錶，面盤的條紋裝飾猶如糖果包裝紙圖案，3時位置時標點綴一顆糖果，充滿童趣。

▲BABY-G 2022秋冬巧克力主題的CHOCOLATE SERIES系列BGD-565USW-5腕錶（左）2,600元，BA-110XSW-7A（上）4,200元，BA-130SW-5A 4,200元。

CHOCOLATE SERIES系列同樣漾著甜蜜蜜氣息，BABY-G大尺寸錶殼BA -130系列化身黑巧克力，搭配上鏡面蒸鍍處理、彷彿被銀色箔紙包覆質感的錶盤；經典方形設計的BGD-565系列則展現牛奶巧克力的棕色，並配上巧克力格狀圖案的面盤；BA-110系列變身為白巧克力，霧感白色大錶殼設計，一年四季都好搭。

▲BABY-G 2022 CHOCOLATE SERIES系列腕錶與秋冬服裝色系絕配。

不僅腕錶是穿搭重點配件，具畫龍點睛之效的髮飾也跟著換季，法國精品髮飾亞歷山卓（Alexandre de Paris）新品「巴黎的秋天」系列，則取材自深秋巴黎，將漫天飛舞的金色秋葉、空氣中飄的咖啡香氣，化為一件件呼應時節的精緻髮飾，以棕色為主軸，搭配橙、金或黑色展現層次感，並運用皮革、格紋等不同材質，創造截然不同的時尚風格。

▲亞歷山卓皮革編織蝴蝶結仕女夾，9,900元。（圖／亞歷山卓提供，以下同）





▲亞歷山卓金燦可可仕女夾6公分款，4,900元。



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