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尼龍外套比你想得還時髦！Prada超保暖、Lulu穿Simone Rocha當暗黑公主

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實習記者蔡孟廷／綜合報導

即將進入冬天冷冷的天氣，出門時大家都會必備一件外套保暖，不過毛衣外套厚重卻不擋風、皮革外套擋風但不防水，讓人傷透腦筋。這時候尼龍外套就能派上用場，因為不透氣而且輕盈、耐髒的特性，讓它成為秋冬遮風擋雨的好選擇，今天選了三件外套，趁天氣還沒變太冷，趕緊讓它們成為衣櫃中不可缺少的單品。

Prada

作為首個將尼龍搬上高級時裝伸展台的品牌，Prada每年都會推出經典款的羽絨外套，這次採用海上垃圾所製成的再生尼龍布料，在上方印滿Prada的經典字型，短版的設計也能重塑比例，胸前還有搪瓷三角Logo標誌，讓人不禁感嘆Prada奢華的製衣工藝，特別的是可拆袖設計，也能當背心穿著，內搭一件長袖就時髦有型。

▲使用再生尼龍所製成的外套，不僅保暖胸前Prada到三角更搶眼。（圖／翻攝自Prada官網）

▲Prada使用再生尼龍所製成的外套，不僅保暖，胸前三角標更搶眼。（圖／翻攝自Prada官網）

Simone Rocha

日前來台灣展店的Simone Rocha，用浮誇暗黑的公主風擄獲每個女孩的心，這件露肩泡泡袖外套連 Lulu（黃路梓茵）出席展覽活動也穿上，以「下身失蹤」穿搭，配上刺繡珍珠長襪與厚底綁帶高跟鞋，特別可愛。圓潤的澎澎袖加上一字領設計，將童趣與性感兩個極具反差性的元素同時出現，保暖和防風的能力也是不容小覷。

▲Simone Rocha短款露肩尼龍外套，圓潤的袖子是一大亮點。（圖／翻攝自DSML官網）

▲Simone Rocha短款露肩尼龍外套，圓潤的澎澎袖是一大亮點。（圖／翻攝自DSML官網）

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Post Archive Faction

來自韓國的小眾品牌Post Archive Faction，今年推出的5.0系列中，這件連帽外套是整個系列最驚艷的一件。獨特的剪裁讓人一眼就能認出是PAF的設計，同時也不會過於浮誇，環繞衣身的拉鍊帶著滿滿的機能感，拉克蘭袖的設計也降低對身材的要求，讓所有人都能穿。

▲PAF尼龍外套低調、幹練，利用各種拉鍊塑造獨特外性，讓外套搭配性大增。（圖／翻攝自PAF官網）

▲PAF尼龍外套低調、幹練，利用各種拉鍊塑造獨特外性，讓搭配性大增。（圖／翻攝自PAF官網）

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關鍵字：

精品, 穿搭, 尼龍外套, Prada, PAF, Simone Rocha

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