保持愛情健康的5個小秘訣　學起來細水長流其實很簡單

實習記者黃麗頻／綜合報導

愛上一個人很容易，很多時候靠得是運氣，但持續愛一個人，需要靠努力；在一段感情中，想要穩定、健康的關係其實並不簡單，若想和另一半維持舒服的狀態，請把握以下5個小秘訣，一起延續幸福的感覺。

＃經常讚美及感謝對方

每個人都喜歡聽鼓勵與稱讚的話語，根據研究顯示，人在得到認可和誇讚之後，會轉為動力變得更好，不要吝嗇誇獎、感謝與讚美，這能讓對方時時刻刻都感受到被愛、被尊重以及被需要，感情也會隨之增溫喔！

▲把握5秘訣，讓愛情細水長流。（示意圖／取自pexels，下同）

＃互相包容、尊重彼此

不以愛之名綑綁對方，不論是包容還是尊重，在一段關係裡面都是非常重要的，如果能多為彼此著想，從對方的角度思考、看待事情，懂得互相服軟、輪流低頭，多把時間留在愉快的相處上，就不會走散了。

＃信任彼此

多一點信任，就能少一份猜忌，感情的基礎必須建立在信任上，若沒有信任，再多的愛都淪為空談，這是一段關係穩定與否的關鍵要素；能把不必要的爭吵降到最低，情緒上會較快樂、舒暢，感情也會更長久！

＃保持距離感

俗話說：「小別勝新歡。」不管多愛對方、多想膩在一起，保持適當的距離感，給彼此一些獨處空間，有利於感情的持續健康發展，否則，很容易陷入厭倦期，也容易陷入對彼此的嫌棄裡無法自拔。

＃好好愛自己

雖然愛情需要兩個人，但千萬不要迷失自己了！先學會愛自己，才能夠更好地去愛對方，一味的付出並不會換來預期中的結果；學會好好對待自己、愛自己，並在善待自己與付出中取得平衡，絕對是感情中最重要的事。

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