總是找不到憂鬱的原因？選擇一盞燈，看看你最近正為什麼事煩心？

記者李薇／綜合報導

現代的人生活忙碌，常常會感覺到精神被一點一滴的消磨，到最後變得越來越不快樂，但自己又找不到真正的原因，總是覺得相當迷茫，以下這個心理測驗就可以找出你是因為什麼事情而感到不愉快，適當放鬆緊繃的情緒，才能讓一切海闊天空。

Ｑ：選擇打開一盞燈，看看是什麼事情正讓你越來越不快樂？

選擇1號燈

選到這盞橘紅色燈光的你，在別人眼中是一個高情商的人，面對不合理的事情，也不太容易發脾氣，不喜歡與人為敵，往往一笑置之，但也因為如此，總是壓抑著不愉快的情緒，所以讓你越來越不快樂，其實，不用一直處在忍耐的狀態，你以為這樣就會獲得對方尊重，但其實只會得寸進尺，適當的發脾氣並不是低情商，而是讓別人知道自己的底線在哪。

選擇2號燈

選到這展黃色圓形燈的你是一個愛恨分明的人，你的喜好很明顯，討厭去迎合不喜歡的人事物，那種情境光想到就覺得很累，不過，你漸漸發現討厭的人越來越多後，很容易讓自己充滿防備心，動不動就像是刺蝟一樣，把刺豎起來對著身邊的人，應該要練習讓自己想法不要太過悲觀，當你討厭一個人的時候，偶爾也可以想想對方的優點，避免過得太痛苦。

選擇3號燈

選到粉紅色小燈是個喜歡獨處的人，或許你在別人眼中活潑外向，但那並不是真正的你，你喜歡安靜、享受一個人的生活，不喜歡平靜的日子受到打擾，有時候你會莫名的感到不快樂，陷入自己「不夠好」的氛圍裡面，但其實你已經很棒了，不要過度苛責，學著接受不完美的狀態，才會過得更快樂。

選擇4號燈

選到綠色這盞燈是容易想很多的人，在人與人之間的相處中，常常會遇到對方沒做什麼事情，你就去猜測背後的意圖或是含義，搞得自己身心俱疲，看待別人的情緒比起自己的情緒還要重，而且是「畏懼」這種狀態，總是不斷地去猜想對方的看法，以求做得更完美，其實，要懂得練習忽略才能更快樂。

選擇5號燈

選擇藍色菱形燈的人通常是個超級邊緣人，你無心參與他人的任何事情，看起來過著孤僻的生活，但其實仍然有幾位好友在身邊，他們懂你、了解你，你表面上給人一種距離感，實際上是因為看透了很多人事物，知道對方想玩什麼把戲，所以你覺得很無趣，其實有時候要懂得練習裝傻，才會活得快樂，什麼都看懂了，那就沒意思了。