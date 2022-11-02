三宅一生秋冬男裝用「粉彩」畫出夢幻螢光　以「帳篷」概念製衣

記者王則絲／台北報導

ISSEY MIYAKE（三宅一生）集團旗下男裝支線HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，於11月2日至11月30日舉辦「螢光朦朧」特展，圍繞「帳篷」的弧形架構延伸出本季主題「A Work Of Arc 畫弧作衣」，同時呼應品牌著迷於2D轉換3D、平面轉換立體的概念，並在面料上頭用「粉彩」暈染出螢光印花，呈現夢幻的筆觸。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE11月2日至11月30日於麗晶精品B2挑空區舉辦「Lantern 螢光朦朧」特展。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE品牌今年秋冬接力在麗晶精品舉辦特展，繼支線132 5.的摺紙環保系列服裝、ISSEY MIYAKE的斑斕毛織特展，ISSEY MIYAKE旗下男裝HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE接棒舉辦展覽，展場出現巨型的弧線場景，緊扣「畫弧作衣」主題，本季設計中使用大量的「弧」，並大幅度地增加斗篷版型的設計，剪裁上延續帳篷的設計概念，創造出像帳篷般的空間感。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE本季焦點「Lantern 螢光朦朧」系列。（圖／品牌提供）



本季焦點「Lantern 螢光朦朧」系列，印花以大膽的配色奪取目光，採用「粉彩筆」由設計團隊親手執筆繪製而成，經過繁複的調整、暈染，才達到最夢幻、朦朧的視覺效果。

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE本季焦點「Lantern 螢光朦朧」系列。（圖／品牌提供）



看完麗晶精品的新面貌，接著把視線轉到微風南山，近日KENZO進駐微風南山開設全新形象店，店裝呈現了創意總監Nigo的設計理念，標誌性日本海棠花「Boke flower」成為衣桿元素，並以大量木紋和透明玻璃形成鮮明對比。店內展示了品牌第五個秋冬DROP University 校園系列，賦予全新老虎刺繡於棒球外套、機車夾克上，還有費爾島編織注入套頭毛衣與背心等單品豐富秋冬時節的混搭魅力。

▲KENZO全新形象店店裝實現了Nigo的設計理念，獨賣品項常春藤學院嵌花針織上衣 。（圖／品牌提供）

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