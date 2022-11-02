fb ig video ETtoday search mobile

三宅一生秋冬男裝用「粉彩」畫出夢幻螢光　以「帳篷」概念製衣

>

記者王則絲／台北報導

ISSEY MIYAKE（三宅一生）集團旗下男裝支線HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE，於11月2日至11月30日舉辦「螢光朦朧」特展，圍繞「帳篷」的弧形架構延伸出本季主題「A Work Of Arc 畫弧作衣」，同時呼應品牌著迷於2D轉換3D、平面轉換立體的概念，並在面料上頭用「粉彩」暈染出螢光印花，呈現夢幻的筆觸。

▲三宅一生。（圖／品牌提供）

▲三宅一生。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE11月2日至11月30日於麗晶精品B2挑空區舉辦「Lantern 螢光朦朧」特展。（圖／品牌提供）

ISSEY MIYAKE品牌今年秋冬接力在麗晶精品舉辦特展，繼支線132 5.的摺紙環保系列服裝、ISSEY MIYAKE的斑斕毛織特展，ISSEY MIYAKE旗下男裝HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE接棒舉辦展覽，展場出現巨型的弧線場景，緊扣「畫弧作衣」主題，本季設計中使用大量的「弧」，並大幅度地增加斗篷版型的設計，剪裁上延續帳篷的設計概念，創造出像帳篷般的空間感。

▲三宅一生。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE本季焦點「Lantern 螢光朦朧」系列。（圖／品牌提供）

本季焦點「Lantern 螢光朦朧」系列，印花以大膽的配色奪取目光，採用「粉彩筆」由設計團隊親手執筆繪製而成，經過繁複的調整、暈染，才達到最夢幻、朦朧的視覺效果。

▲三宅一生。（圖／品牌提供）

▲三宅一生。（圖／品牌提供）

▲HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE本季焦點「Lantern 螢光朦朧」系列。（圖／品牌提供）

看完麗晶精品的新面貌，接著把視線轉到微風南山，近日KENZO進駐微風南山開設全新形象店，店裝呈現了創意總監Nigo的設計理念，標誌性日本海棠花「Boke flower」成為衣桿元素，並以大量木紋和透明玻璃形成鮮明對比。店內展示了品牌第五個秋冬DROP University 校園系列，賦予全新老虎刺繡於棒球外套、機車夾克上，還有費爾島編織注入套頭毛衣與背心等單品豐富秋冬時節的混搭魅力。

▲KENZO 。（圖／品牌提供）

▲KENZO 。（圖／品牌提供）

▲KENZO全新形象店店裝實現了Nigo的設計理念，獨賣品項常春藤學院嵌花針織上衣 。（圖／品牌提供）

►吳卓源因襪子太舒服脫口「台灣國語」　合體J.sheon玩KENZO學院風

►孟耿如曝「黃玉米」明顯更愛媽媽　黃子佼在家中地位急速下降

關鍵字：

三宅一生, ISSEY MIYAKE, HOMME PLISSÉ ISSEY MIYAKE

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

「外表精明，其實超迷糊」星座Top 3！　第一名反差萌是最大優點

「外表精明，其實超迷糊」星座Top 3！　第一名反差萌是最大優點

日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點

日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點

孫儷壓軸紅毯挑戰「前衛藍」失算　童瑤穿出超仙竹葉禮服大勝

孫儷壓軸紅毯挑戰「前衛藍」失算　童瑤穿出超仙竹葉禮服大勝

許瑋甯《她和她的她》7扎心金句：我的人生卡住了，哪裡也去不了 韓網票選「最美女團偶像」　子瑜毫不費力奪冠軍、aespa獨佔2名額 孫芸芸「下半身一層薄紗」秀驚人辣腿　與曾之喬「差11歲」隔空撞包 迪麗熱巴披「波希米亞白紗」狀態超可人　透視下火辣纖腰S曲線齊發 孟耿如曝「黃玉米」明顯更愛媽媽　黃子佼在家中地位急速下降 牛爾教「熬夜肌保養3大重點」告別粗糙暗沈！　化妝棉有妙用 女生必學！營養師教「私密處保養」6秘訣　跟搔癢、異味說再見

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面