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楊謹華、張柏芝新造型「密密麻麻V」超前衛！　電力破表辣曬長腿比美

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記者鮑璿安／台北報導

VALENTINO范倫鐵諾秋冬以PINK PP系列掀起粉色風暴，熱度都還沒燒完，創意總監 Pierpaolo Piccioli 緊接著又帶來全新 「TOILE ICONOGRAPHE」V 標誌，受到大批女星搶先演繹，楊謹華以高調「紅V」辣曬美腿；張柏芝身穿標誌外套，連絲襪細節都不放過。

▲valentino 。（圖／品牌提供）

▲valentino 。（圖／品牌提供）

▲（依序）張柏芝身穿標誌外套；楊謹華則是選擇了對比度更為強烈的紅色 。（圖／品牌提供）

此系列已有許多女星示範，張柏芝身穿標誌外套，綁起馬尾模樣俏麗，選擇同系列圖騰絲襪，以及水桶包款做搭配，將V 標誌發揮得淋漓盡致。楊謹華則是穿上了對比度更為強烈的紅色，運用氣質的微高領襯衫與托特包成為延伸，呈現圖騰裝的幹練感，對鏡頭展現強大表現力。

▲valentino 。（圖／品牌提供）

▲valentino 。（圖／品牌提供）

▲Toile Iconographe V 標誌系列於2023春夏系列首次登場，注入靴款、包款 。（圖／品牌提供）

Toile Iconographe V 標誌系列於2023春夏系列首次登場，選擇在空白畫布盡情展現 Valentino 標誌圖案，以網狀形式連綿擴展，密集且具有辨識度，進而出現在服飾、托特包、手提包品項，也為鞋款注入亮眼元素，是Pierpaolo Piccioli 最新的前衛設計語言。

▲valentino 。（圖／品牌提供）

▲Toile Iconographe V 標誌系列托特包。（圖／品牌提供）

楊謹華同樣是精品包款帶貨王，搶先拎上Peekaboo Capsule系列，她以輕盈的白色針織套裝搭配，自然靠坐在椅子上，將手輕輕穿過提把不費力曬包。而Peekaboo Capsule 限定系列尺寸多元化，包括中型、小型及手掌般大小的迷你款式，並運用黑色、白色和薄荷綠粒面皮革製成，細節程度不馬虎，搭配鮮明辨識度的撞色 Selleria 車縫線與飾有珍稀皮革提把，在上手時創造吸睛亮點。

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲楊謹華拎上Peekaboo Capsule系列。（圖／品牌提供）

▲▼FENDI。（圖／品牌提供）

▲尺寸包括中型、小型及迷你款式。（圖／品牌提供）

楊謹華同樣是精品包款帶貨王，搶先拎上Peekaboo Capsule系列，她以輕盈的白色針織套裝搭配，自然靠坐在椅子上，將手輕輕穿過提把不費力曬包。而Peekaboo Capsule 限定系列尺寸多元化，包括中型、小型及手掌般大小的迷你款式，並運用黑色、白色和薄荷綠粒面皮革製成，細節程度不馬虎，搭配鮮明辨識度的撞色 Selleria 車縫線與飾有珍稀皮革提把，在上手時創造吸睛亮點。

關鍵字：

VALENTINO, 范倫鐵諾, PINK PP

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