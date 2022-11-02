只要會綁公主頭就成功一半！3款變化造型讓妳輕鬆當精緻美人

記者李薇／台北報導 圖／hair.arrange_mimi IG、reiry.1224 IG、mihokoet IG

每天出門都是披頭散髮的樣子不僅看起來沒精神，做事情也不方便，但綁起馬尾又稍嫌無聊，沒有厲害的造型，建議可以學會以下3種編髮造型，有小蝴蝶結不但可愛、顯嫩，搭配適當的髮飾更顯得精緻有型，當然要立刻學起來。

【蝴蝶結公主頭】

1.先用橡皮筋綁出一個公主頭。

2.接著把公主頭馬尾的右邊拉出一絲髮絲，捲起來製造出蝴蝶結的感覺，左邊也同樣拉出一絲髮絲，跟前面一絲髮絲交叉，同樣製作出蝴蝶結的造型，用髮夾固定。

3.使用穿髮器將馬尾中央拉出一條髮絲，從外往裡面放進穿髮器，並且穿過整個公主頭內部、以及蝴蝶結交錯的地方，並且拉緊。

4.最後使用電棒或是平板夾稍微夾一下製作好的蝴蝶結，打造出自然感髮絲即可。

【精緻公主頭馬尾】

1.先綁出一個公主頭造型，並且把頭頂頭髮拉鬆。

2.接著把公主頭馬尾兩邊拉出多一點髮絲，在中間綁出馬尾，並且把上方的馬尾稍微拉出一點髮絲，增添自然感。

3.重複2的步驟，直到已經把所有髮絲都編成馬尾。

4.最後再每一個髮絲的交界處，利用小珍珠或是金色髮夾，製造出精緻感。

【公主丸子頭】

1.先把頭髮分為上下兩部分，上半部綁出一個公主頭，最後一束不要拉出，製造出類似丸子頭的效果，並且把髮絲拉鬆。

2.同樣把下半部分頭髮綁出一個丸子頭，並且稍微留出一點髮尾，不要完全綁住。

3.接著把兩顆丸子頭稍微調整一下，讓它們看起來有一點凌亂又集中。

4.最後使用漂亮的髮叉，插進整個頭髮裡面，製造出整體感。