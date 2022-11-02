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戀愛結束前有徵兆　10個跡象透露對方不快樂

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▲▼男女,情侶,愛情,分手,感情,男友,女友,兩性（圖／取自免費圖庫pixabay)

▲決定分開都來自相處的累積，有徵兆必須正視。（圖／xframe、pixabay）

編輯／借借

我們總會在結束戀愛之後，仍在尋找前任離開的原因，分手對大部分的情侶而言，都是小小點滴的累積，只是走得越來越沈重，讓人力不從心，幾個跡象透露你的另一半過得不開心，如果你還在乎，不妨多關心對方，或是調整一下彼此的步調，感情不會不管它就自己好，找到相處之道才能持續經營下去。

▲▼手,憤怒,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

你不是第一個知道消息
無論是對方的好消息或壞消息，你漸漸的都從別人的口中聽到，不管是出於何種原因，對方第一個告知的都不是你，或是不想跟你提起，建議回頭看看你是否多數只回應冷漠與高姿態。

他開始嫌東嫌西
以前對方說欣賞你的地方，現在卻開始抱怨，代表他內心的價值觀與對你的印象已經轉變，說不定連他自己都沒發現。

他討厭你的親友
或許剛開始在一起，他只喜歡你一個，對你的家人跟朋友不算親密，但沒必要討厭他們，若開始批評家人與你的好朋友，就應該開始觀察是什麼原因，或他對你漸漸沒耐心了。

▲愛情,兩性,吵架,溝通,冷戰。（圖／unsplash）

他不關心你今天過得好不好
也許他把焦點放回自己，但我們總會對自己在意的人多一點在乎，如果他不想知道你今天過得如何，這樣的態度已經很明顯了。

他不介紹他的新朋友
雖然你們已經那麼親密，而你也認識多數他的朋友，不知從什麼時候開始，你對他認識的新朋友根本不認識，代表他新的生活圈不想有你參與。

他懶得跟你爭論
有些人認為情侶還會吵架是件好事，另一面也代表對方仍對你有情緒，當他懶得爭論，冷漠才是腐化戀情的最毒藥劑。

▲▼吵架。（圖／取自免費圖庫Pexels）

他對你開始常發脾氣
很多事情他懶得跟你解釋，常常發怒或直接生氣，代表對你的耐心已經慢慢消逝，許多人總是以憤怒來表現沮喪，你應該多多留意。

他突然工作到越來越晚
最近似乎沒有什麼特別大事要忙，他卻工作到越來越晚，有可能是為了迴避你，或是減少跟你相處的時光，建議可以稍微關心一下對方，安排約會好好談談。

他慢慢比你晚睡早起
代表他想要自己獨處的時間增加了，其實這可能是一個短暫的現象，但若長期維持在這樣一個狀況，好好的談談或改變溝通模式也許是一個機會。

▲▼情侶,同居,吵架,夫妻,冷戰。（圖／取自免費圖庫xframe）

他會抱怨你不關心他
這是一個希望擁有妳注意力的警告，也許妳應該認真看待，不要老認為對方在開玩笑，若沒有及時回應他的需求，在兩人關係中的親密感很可能就會快速失去。

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

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