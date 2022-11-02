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旅遊必備時髦行李箱4選　巴斯奇亞「恐龍箱」、RIMOWA水晶粉美翻

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記者王則絲／台北報導

近期國境解封，立刻掀起了一波出國潮，許多民眾更已開始物色新的行李箱，好帶出國作為時髦行頭。今年秋冬眾多品牌都祭出吸睛造型的行李箱，包括RIMOWA的療癒水晶粉色，以及Samsonite與藝術大師尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的聯名系列⋯⋯以下一起來看看。

＃Samsonite C-Lite x Jean-Michel Basquiat 聯名系列

Samsonite以品牌經典的C-Lite行李箱作為創作畫布，印上80年代紐約傳奇塗鴉藝術大師Jean-Michel Basquiat的經典畫作，推出「Samsonite C-Lite x Jean-Michel Basquiat 聯名系列」。

▲行李箱綜合。（圖／品牌提供）

▲行李箱綜合。（圖／品牌提供）

▲Samsonite C-Lite x Jean-Michel Basquiat 聯名系列。（圖／品牌提供）

系列共帶來兩款，第一款名為Pez Dispenser的行李箱款式，印製Jean-Michel Basquiat最膾炙人口的「王冠恐龍」作品於箱身；第二款則是在蘇富比拍賣會上極富盛名的作品Untitled Skull，以鮮豔色彩構築頭部與下顎的X光影像，前衛氛圍不言而喻。拖著印有藝術界大師畫作的行李箱旅行，整個人彷彿都籠罩著質感。

＃RIMOWA Original 注入全新Quartz玫瑰水晶粉色

RIMOWA於今年替Original系列行李箱增添了全新色彩，採用帶有細緻金屬光澤的Quartz玫瑰水晶粉色，替經典打造全新面貌，同時「水晶」在近年很火紅，具有能量與療癒的效果，日前女星楊謹華出席品牌活動上，便是看中此款新色行李箱，她覺得，帶著它就有種療癒、愉悅的感受。

▲行李箱綜合。（圖／品牌提供）

▲行李箱綜合。（圖／品牌提供）

▲RIMOWA Original Quartz玫瑰水晶粉色共3款尺寸，分別為Cabin、Check-In M和Trunk Plus。（圖／品牌提供）

＃CROWN 悍馬箱新色：潮流黑、迷彩綠

台灣輕奢旅行箱品牌CROWN熱銷款悍馬箱，在本季重磅推出日本設計的新色：潮流黑和迷彩綠，經典的黑色調百搭不敗，能輕鬆完成率性不羈的穿搭，不怕配色出錯更不怕髒，迷彩綠的Outdoor態度，則讓悍馬箱率性外型更顯強勢。

▲行李箱綜合。（圖／品牌提供）

▲行李箱綜合。（圖／品牌提供）

▲CROWN悍馬箱新色登場。（圖／品牌提供）

＃LOJEL餅乾箱、仙人掌綠CUBO行李箱

LOJEL的「VITA餅乾箱」以圓點和可愛色系打造，有鵝黃色和玫瑰粉色，特殊設計的箱身外型正中少女心；LOJEL簡約質感的CUBO行李箱系列，則是在上個月推出了全新「仙人掌綠色」，帶點清新暖調的綠色，使人散發知性沉穩的氣質，搭配服裝上也相當容易。

▲行李箱綜合。（圖／品牌提供）

▲LOJEL CUBO新色仙人掌綠、鵝黃色和玫瑰粉VITA。（圖／品牌提供）

關鍵字：

行李箱, RIMOWA, Samsonite, CROWN, LOJEL

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