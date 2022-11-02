fb ig video ETtoday search mobile

陳柏霖逛愛店peter wu直呼「為了我設計」　楊乃文全黑造型像穿私服

>

記者鮑璿安／台北報導

旅法台灣設計師吳昕威peter wu同名品牌深受極簡控喜愛，全球首間旗艦店進駐新光三越A9館，今（2日）請到藝人陳柏霖與楊乃文演繹新裝並逛店，陳柏霖對品牌早有認識，還笑說：「peter wu是為了我設計！」一旁的楊乃文以全黑系亮相，與她私服模樣相當接近。

▲▼peter wu 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖（左）演繹襯衫外套，楊乃文以羊毛外套搭配圍脖。（圖／品牌提供）

▲▼peter wu 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖最初認識peter wu其實是造型師牽線。（圖／品牌提供）

陳柏霖坦言，最初認識peter wu其實是造型師牽線，當時需要尋找適合他風格的服裝，在巧合下第一次穿上了peter wu，起初不認識該品牌，不過卻讓同樣身為服裝主理人的陳柏霖相當驚艷，聊起穿著感受，陳柏霖說：「覺得材質和做工都非常好，Peter wu完全是為了我設計，所有我都可以穿。」而他今演繹了皮革材質襯衫外套，認為不會太厚重又很輕盈，且兼具都會感。

▲▼peter wu 。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖與楊乃文是品牌死忠粉。（圖／品牌提供）

楊乃文則是以熟悉的全黑造型亮相，搭配具有機能感的同色褲裝呼應，她表示：「這是我第一次穿品牌衣服參加活動，之前有穿過peter wu參加金曲獎活動。」她也透露自己特別喜歡肩上的圍脖設計，直呼：「我現在很暖！很適合台灣天氣。」

▲▼peter wu 。（圖／品牌提供）

▲▼peter wu 。（圖／品牌提供）

▲peter wu全球首間旗艦店進駐新光三越A9館，碳黑色皮革外套。（圖／品牌提供）

peter wu全球首間旗艦店採用羅馬崗岩切割出的大片地面，展現設計師吳昕威所主打的極簡風格，並呈現2022最新秋冬系列單品，本季將主題聚焦回設計師的家鄉「台北」，維持低彩度的特色，運用啞黑、軍綠與石灰白為主要色系；剪裁則是偏向中性，讓輪廓遊走於寬鬆與合身之間。同時也首次設計配件羊絨針織巴拉克拉法帽、高領脖圍、丹寧服飾等，豐富多元選擇。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga於台北新光三越A9館開設全新專賣店，獨賣LE CAGOLE XS SHOULDER BAG 迷你電光粉肩下包。（圖／品牌提供）

同時Balenciaga於台北新光三越A9館開設全新專賣店，店裝體現了品牌粗獷原始的「Raw Architecture」美學，有別於一般精品店，反而選擇仿舊、染色的混凝土牆面和工業風的鋁架，給人使用多年的感受。同時帶來店內獨家限定包款，分別為LE CAGOLE 迷你電光粉肩下包、LE CAGOLE 迷你電光粉鍊帶肩下包，半月可頌包的造型彰顯搶眼氛圍。

關鍵字：

peter wu , 吳昕威, 陳柏霖, 楊乃文

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

「外表精明，其實超迷糊」星座Top 3！　第一名反差萌是最大優點

「外表精明，其實超迷糊」星座Top 3！　第一名反差萌是最大優點

日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點

日本北海道自由行5日19999元！機＋酒含稅超划算　爽玩各大景點

孫儷壓軸紅毯挑戰「前衛藍」失算　童瑤穿出超仙竹葉禮服大勝

孫儷壓軸紅毯挑戰「前衛藍」失算　童瑤穿出超仙竹葉禮服大勝

許瑋甯《她和她的她》7扎心金句：我的人生卡住了，哪裡也去不了 韓網票選「最美女團偶像」　子瑜毫不費力奪冠軍、aespa獨佔2名額 孫芸芸「下半身一層薄紗」秀驚人辣腿　與曾之喬「差11歲」隔空撞包 迪麗熱巴披「波希米亞白紗」狀態超可人　透視下火辣纖腰S曲線齊發 孟耿如曝「黃玉米」明顯更愛媽媽　黃子佼在家中地位急速下降 小CK姐妹牌PEDRO即將進駐台北101！高端、簡練的時髦鞋包必逛 牛爾教「熬夜肌保養3大重點」告別粗糙暗沈！　化妝棉有妙用

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面