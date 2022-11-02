陳柏霖逛愛店peter wu直呼「為了我設計」　楊乃文全黑造型像穿私服

記者鮑璿安／台北報導

旅法台灣設計師吳昕威peter wu同名品牌深受極簡控喜愛，全球首間旗艦店進駐新光三越A9館，今（2日）請到藝人陳柏霖與楊乃文演繹新裝並逛店，陳柏霖對品牌早有認識，還笑說：「peter wu是為了我設計！」一旁的楊乃文以全黑系亮相，與她私服模樣相當接近。

▲陳柏霖（左）演繹襯衫外套，楊乃文以羊毛外套搭配圍脖。（圖／品牌提供）

▲陳柏霖最初認識peter wu其實是造型師牽線。（圖／品牌提供）

陳柏霖坦言，最初認識peter wu其實是造型師牽線，當時需要尋找適合他風格的服裝，在巧合下第一次穿上了peter wu，起初不認識該品牌，不過卻讓同樣身為服裝主理人的陳柏霖相當驚艷，聊起穿著感受，陳柏霖說：「覺得材質和做工都非常好，Peter wu完全是為了我設計，所有我都可以穿。」而他今演繹了皮革材質襯衫外套，認為不會太厚重又很輕盈，且兼具都會感。

▲陳柏霖與楊乃文是品牌死忠粉。（圖／品牌提供）

楊乃文則是以熟悉的全黑造型亮相，搭配具有機能感的同色褲裝呼應，她表示：「這是我第一次穿品牌衣服參加活動，之前有穿過peter wu參加金曲獎活動。」她也透露自己特別喜歡肩上的圍脖設計，直呼：「我現在很暖！很適合台灣天氣。」

▲peter wu全球首間旗艦店進駐新光三越A9館，碳黑色皮革外套。（圖／品牌提供）

peter wu全球首間旗艦店採用羅馬崗岩切割出的大片地面，展現設計師吳昕威所主打的極簡風格，並呈現2022最新秋冬系列單品，本季將主題聚焦回設計師的家鄉「台北」，維持低彩度的特色，運用啞黑、軍綠與石灰白為主要色系；剪裁則是偏向中性，讓輪廓遊走於寬鬆與合身之間。同時也首次設計配件羊絨針織巴拉克拉法帽、高領脖圍、丹寧服飾等，豐富多元選擇。

▲Balenciaga於台北新光三越A9館開設全新專賣店，獨賣LE CAGOLE XS SHOULDER BAG 迷你電光粉肩下包。（圖／品牌提供）

同時Balenciaga於台北新光三越A9館開設全新專賣店，店裝體現了品牌粗獷原始的「Raw Architecture」美學，有別於一般精品店，反而選擇仿舊、染色的混凝土牆面和工業風的鋁架，給人使用多年的感受。同時帶來店內獨家限定包款，分別為LE CAGOLE 迷你電光粉肩下包、LE CAGOLE 迷你電光粉鍊帶肩下包，半月可頌包的造型彰顯搶眼氛圍。