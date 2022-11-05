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5款「無性別」香水跳脫男女框架　資深香民都愛Aesop、Diptyque

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實習記者黃麗頻／綜合報導

香水不僅是最佳點綴，更是最佳公關，能凸顯「你是一個怎麼樣的人」，所以誰說香水要分性別？在這個什麼都可以的時代，香水漸漸地突破框架，不再以性別為分類主軸，以下盤點5款「無性別」香水，只要喜歡，男女生都適合。

＃Le Labo Santal33

以檀木、雪松、皮革等香氣組成的「Santal33」，曾被稱為「瘋狂跟風的解藥」，是Le Labo近年最熱賣的香水，Santal33的靈感來自全球最暢銷的香菸品牌「Marlboro」，蘊含著粗獷特質和自由奔放的意向，這是一種美國西部精神的定義形象，乾淨清爽的煙燻木質調，是款不管男生、女生噴都不違和的香水。

＃CHANEL 1957

CHANEL Les Exclusifs系列於2019年推出「1957」香水，以此紀念品牌投入美國市場的年份，同時也是Chanel女士的出生年，以及美國精品店的門牌號碼；以白麝香為基調，注入佛手柑、雪松及橙花，揉合出豐富的層次，給人一種不矯揉造作的溫柔感，帶點率性、具侵略性的氣息，調配出獨有的明亮之作，無論男女都會陷入其中無法自拔。

＃Diptyque 維堤里歐淡香精

以來自海地的岩蘭草作為核心香調，融合略帶苦味與柑橘風韻的木香，天然清香的香氣中帶出土耳其玫瑰芳香，在精心的調製下，這出乎意料的組合，在神秘的氣息中多了柔美的花香，如同氣宇軒昂的氣概裡，多了一絲清新感，為這場盛宴帶來精彩絕倫的感官體驗，集聚花香、柑橘香以及木質香，讓人猜不透卻又著迷不已。

＃嬌蘭 琢白岩蘭橙花淡香水

嬌蘭「花草水語淡香水」系列當中，「琢白岩蘭橙花」給人愉悅的感覺，搭配剛烈的岩蘭草和清新羅勒，融合美味的無花果香調，加上帶點輕微煙燻味的木質香根草，使橙花的香氣更加濃郁，進而打造活力充沛的木質花果香調，同時散發出乾淨的明亮的氛圍，與白襯衫相同，無需細分性別皆能穿上。

＃Aesop Tacit 悟香水

▲Aēsop,Le Labo。（圖／記者黃麗頻攝、IG@lelabofragrances）

▲悟香水一直是Aesop的熱門商品。（圖／記者黃麗頻攝）

「Tacit 悟香水」一直是Aesop家的熱門商品，以大量羅勒調配，散發出陣陣柑橘清香，同時散發低調的香辛料氣息，更具現代都會感，是許多人心目中必收的香水之一；從柚子香開啟序幕，悟香水一開始給人清新活力的感覺，隨著時間綿延，漸漸引出體內最原始的氣息，轉而療癒身心之感，香氣層次輕透，構出和諧、平靜的氛圍，如此的平凡卻又不平凡。

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關鍵字：

無性別香水, 嬌蘭, 香奈兒, Diptyque, Aesop, LeLabo, 木質調

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