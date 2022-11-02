YG彩妝師曝新手常犯的「底妝4大誤區」　色號選錯小心發灰

▲想要乾淨漂亮的底妝，先避開錯誤底妝手法。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

你是不是也很困擾，別人的底妝輕薄服貼，清透有光感，但你上妝後卻顯得暗沉厚重還斑駁卡粉？YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享4個常見的底妝誤區，不僅化妝新手常犯，有些化妝一段時間的人也都踩雷，快來避開下面這些底妝NG大坑，你也可以畫出乾淨服貼的精緻底妝。

＃跟風亂選粉底



別因為現在哪款粉底很紅或是某款粉底很多人推，就直接買來用，挑選粉底要根據自己的膚質去選，尤其若是乾性肌或乾敏肌，朴東民建議可以選用養膚粉底，避免乾燥卡粉，妝感也更細膩服貼。

＃選錯色號



很多人喜歡白皙肌膚，因此粉底色號就會用比自身膚色更白的色號，或是覺得色號好多好難挑，就隨便選了一款看起來相近的色號，但選不對色號，上臉很容易發灰、死白、有假面感。想挑選適合自己的色號也不難，只需把2～3款相近的色號把粉底液從臉頰抹到與脖子的交界處，即可簡單看出最貼合膚色的色號。

＃粉底全臉點塗再拍開



朴東民表示上妝的2個關鍵點在於用量和塗抹手法，錯誤的上妝手法也會讓粉底難以拍勻，甚至卡粉、卡痕，像是很多人喜歡將粉底點在全臉後，再一一拍開，但有的粉底乾得快，拍到最後幾處的粉底可能都乾掉而難以拍開。

他建議上妝時，先擠一泵粉底液在手背上，用指關節沾取適量，在面部轉折線由內向外平鋪在一側臉頰上，並用美妝蛋拍開，一區上完再用同樣手法上另一側臉頰、額頭等處，分區上妝。

＃補妝拿起粉底就疊擦



補妝時直接拿起粉底、氣墊粉餅就疊擦，小心妝感越補越厚重，甚至卡粉、斑駁，讓妝面看起來很「髒」。在外補妝時，建議先用隨身攜帶的乳液或護手霜，在斑駁、卡粉的局部輕柔打圈溶解殘妝，並用面紙擦淨，再使用氣墊粉餅搭配按壓的手法補妝，這樣補出來的妝面看起來就像剛上妝一樣乾淨、完整且輕薄。

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