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覺得交際很累、越來越倦怠　2方法開啟「減法社交」人生不浪費

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▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

▲交際是費心力的事，用減法社交找回精準友誼。（圖／unsplash）

編輯／借借

對世界還有許多好奇的年輕時期，大量的交朋友、相互刺激是一件令人開心的事，而進入30歲後，在工作上打拚升遷，可能也會開始成家，照顧更多家人，花時間社交成為一項累人的事，若你不知從何開始，對認識新的朋友或是出席社交場合越來越提不起勁，也許你需要「在精不在多」的社交生活，從2個觀念開啟社交減法，才不會持續虛度光陰。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

30歲之後，或許在工作上仍在繼續努力，可是已經能開始思考「人生最想做些什麼事」、「退休後想過什麼生活」，在工作能力上持續增進是需要的，但不能毫無目標傻傻的做，可以先從「我喜歡現在的工作嗎？」「10年後我是不是還想做這類的工作？」開始，而人際關係也一樣，不能再漫無目的的經營，可以先問自己「我想跟什麼樣的人混？」「我希望多認識一點什麼類型的朋友？」

▲友情,朋友,好友,閨蜜,交談,聚會,趴踢,聊天,好朋友。（圖／unsplash）

無意義的社交，不如獨處
朋友聚會不外乎是紓壓開心、商業聚會不外乎是某種任務，如果時間都花了，還達不到這樣的目的，不如省下時間靜靜獨處，看一場電影、讀一本書，甚至是放空什麼都不做，也都比無意義的社交活動好，至少可以放慢腳步，讓大腦休息，心靈也會有時間紓壓。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

用學習去認識朋友，更有話題
想找到志同道合的朋友，不是只靠感覺跟運氣，其實可以自己先走出去參加類似的活動，登山聚會、廚藝課程、讀書會或是俱樂部活動等，選擇自己喜愛的或有興趣的，從中去認識朋友，比在茫茫人海自己相遇，或是朋友自由介紹更有共同性，彼此喜歡的興趣相同，自然在話題與相處中就有機會能更加投緣。

▲心靈,好友,女性,聚會,生活,心靈雞湯,朋友。（圖／unplash）

關鍵字：

心靈, 成長, 職場, 交際, 討厭, 成熟, 快樂, 幸福, 心理學

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