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營養師傳授「6款消水腫食物」，讓你秒成上鏡臉

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▲▼營養師傳授「消水腫6款食物」。（圖／Unsplash）

清爽的檸檬水還有消水腫功效。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明不胖但是臉看起來就是腫腫的，這樣拍照超吃虧！想消腫可靠食物來幫忙，營養師朱瑞君分享6種食物幫你快速消水腫，像是常見的檸檬水、黃瓜都在其中。

#檸檬水

營養朱瑞君指出，檸檬為高鉀的食物，能排除體內過多的鈉含量。且含有豐富鈣、磷、鐵、鎂、鉀及維生素B1、B2、C等多種營養成分，能養顏美容、幫助擊退黑色素，讓肌膚更亮一階，建議可用1000mL 的水+1顆檸檬稀釋成檸檬水。

▲▼營養師傳授「消水腫6款食物」。（圖／Unsplash）

小黃瓜

小黃瓜是出名的減重好夥伴，雖然90%以上都是水分，但也富含維生素A、B群、C、鈣、鉀、鐵、鈉、葫蘆素及食物纖維等營養成分，有助消水腫、排餘熱，增進食慾及分解脂肪。

西芹

不是每個人都喜歡西芹的味道，但它卻是減肥良物，含豐富鉀質，能有效紓緩下半身水腫問題。

▲▼營養師傳授「消水腫6款食物」。（圖／Unsplash）

#桑葚

營養師分享桑葚能抗氧化，更有脂肪酸，有助分解脂肪和消水腫。就中醫觀念來看，水腫和腎臟大有關聯，喝酒容易影響腎臟代謝，中醫古籍曾提到桑葚益腎，可以幫助解酒。

#香蕉

香蕉有豐富的鉀，可以幫助身體排鈉，能防止水分滯留體內，加強去水腫功能。除此之外，吃香蕉也能幫助睡眠、通便。

▲▼營養師傳授「消水腫6款食物」。（圖／Unsplash）

#木瓜

營養師指出，木瓜可以幫助脂肪分解為脂肪酸，加強消化食物，加強消化食物，防止致肥。

▲▼消水腫食物。（圖／翻攝自FB/營養師朱瑞君）

▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

►營養師傳授孩童「抗流感飲食」，小心晚睡也會減弱抵抗力

關鍵字：

水腫, 消水腫, 營養師, 食物

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