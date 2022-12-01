沛納海邂逅優雅月相　Luminor Due Luna 腕錶饒富詩意

▲沛納海Luminor Due Luna腕錶襯托女性的自信風采。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

沛納海（Panerai）專為時尚女性打造的38mm Luminor Due系列，以纖薄別緻、簡約風格的設計著稱，完美演繹源自Luminor系列腕錶獨樹一格的造型與特色，不僅適合日常佩戴，也能與正式場合所穿的優雅禮服完美搭配。今年此系列首度加入複雜功能，以饒富詩意的月相顯示為主角，並以義大利文的月亮「Luna」命名，推出4款38mm版本的Luminor Due Luna腕錶，歡頌每一位女性獨一無二的多重面貌。

▲製錶師悉心打造Luminor Due Luna腕錶。

隨著時光流轉展現盈虧變化的月相顯示，被視為腕錶複雜功能中最富詩意的設計，深受女性喜愛，沛納海全新Luminor Due Luna腕錶，跳脫傳統月相腕錶位於6或12點鐘方向的配置，將月相顯示置於3點鐘位置，並特別模擬月球凹凸不平的表面，以24K金雕琢月亮，隨著圓盤轉動逐漸露出圓月，在午夜星空襯托下更顯迷人。

▲Luminor Due Luna Madreperla採用珍珠母貝錶盤，搭配Goldtech™紅金錶殼。

錶徑38毫米的Luminor Due Luna腕錶共有4種款式，各以獨特的美學風格滿足廣大佩戴者的喜好。當中Luminor Due Luna Madreperla以Goldtech™紅金錶殼打造，此特殊合金含有鉑金與高比例的銅，呈現濃郁而偏紅的金屬色澤，搭配鑲貼塗覆白色Super-LumiNova™夜光塗料數字與時標的珍珠母貝面盤，以及與月相功能夜空背景相呼應的藍色拋光鱷魚皮錶帶，流露華美氣息，而錶背採透明設計，可欣賞動力儲存達3日的P.900/MP自動上鍊機芯。

▲Luminor Due Luna精鋼腕錶搭配白色太陽放射紋錶盤，以及亮面粉紅色鱷魚皮錶帶。



沛納海同時推出2款擁有白色太陽放射紋錶盤的Luminor Due Luna精鋼腕錶，呈現品牌經典的三明治結構，其數字、時標與指針均塗覆米白色Super-Luminova™夜光塗料，一款搭配亮面粉紅色鱷魚皮錶帶顯得活潑亮眼，另一款則結合舒適貼手的精鋼錶鍊，展現中性俐落風格，特色是拋光與磨砂飾面交替組成的鍊帶每一節輪廓都呼應品牌專利錶冠護橋裝置造型，且弧形鍊結邊緣再以拋光處理凸顯立體層次感，每一項細節都彰顯品牌對工藝的講究。

▲Luminor Due Luna精鋼鍊帶錶款風格俐落，鍊節輪廓巧妙呼應沛納海專利錶冠護橋裝置。

第四款的Luminor Due Luna腕錶則為藍色太陽放射紋三明治錶盤的精鋼新作，配上亮面藍色鱷魚皮錶帶，以和諧的同色系設計吸引目光。Luminor Due Luna皮革錶帶款式均配備快拆錶帶系統，不需使用工具，只要輕輕按壓錶帶背面即可將錶帶卸下，可針對不同場合、穿搭，輕鬆更換不同錶帶，賦予錶款全新風貌與不同面向。

一起來玩沛納海小遊戲，看你答對幾題►

▲沛納海Luminor Due Luna精鋼腕錶採用藍色太陽放射紋三明治錶盤。

