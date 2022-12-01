fb ig video ETtoday search mobile

沛納海邂逅優雅月相　Luminor Due Luna 腕錶饒富詩意

>

▲▼ Panerai AD 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Due Luna腕錶襯托女性的自信風采。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

沛納海（Panerai）專為時尚女性打造的38mm Luminor Due系列，以纖薄別緻、簡約風格的設計著稱，完美演繹源自Luminor系列腕錶獨樹一格的造型與特色，不僅適合日常佩戴，也能與正式場合所穿的優雅禮服完美搭配。今年此系列首度加入複雜功能，以饒富詩意的月相顯示為主角，並以義大利文的月亮「Luna」命名，推出4款38mm版本的Luminor Due Luna腕錶，歡頌每一位女性獨一無二的多重面貌。

▲▼ Panerai AD 。（圖／公關照）

▲製錶師悉心打造Luminor Due Luna腕錶。

隨著時光流轉展現盈虧變化的月相顯示，被視為腕錶複雜功能中最富詩意的設計，深受女性喜愛，沛納海全新Luminor Due Luna腕錶，跳脫傳統月相腕錶位於6或12點鐘方向的配置，將月相顯示置於3點鐘位置，並特別模擬月球凹凸不平的表面，以24K金雕琢月亮，隨著圓盤轉動逐漸露出圓月，在午夜星空襯托下更顯迷人。

▲▼ Panerai AD 。（圖／公關照）

▲Luminor Due Luna Madreperla採用珍珠母貝錶盤，搭配Goldtech™紅金錶殼。

錶徑38毫米的Luminor Due Luna腕錶共有4種款式，各以獨特的美學風格滿足廣大佩戴者的喜好。當中Luminor Due Luna Madreperla以Goldtech™紅金錶殼打造，此特殊合金含有鉑金與高比例的銅，呈現濃郁而偏紅的金屬色澤，搭配鑲貼塗覆白色Super-LumiNova™夜光塗料數字與時標的珍珠母貝面盤，以及與月相功能夜空背景相呼應的藍色拋光鱷魚皮錶帶，流露華美氣息，而錶背採透明設計，可欣賞動力儲存達3日的P.900/MP自動上鍊機芯。

▲▼ Panerai AD 。（圖／公關照）

▲▼ Panerai AD 。（圖／公關照）

▲Luminor Due Luna精鋼腕錶搭配白色太陽放射紋錶盤，以及亮面粉紅色鱷魚皮錶帶。

沛納海同時推出2款擁有白色太陽放射紋錶盤的Luminor Due Luna精鋼腕錶，呈現品牌經典的三明治結構，其數字、時標與指針均塗覆米白色Super-Luminova™夜光塗料，一款搭配亮面粉紅色鱷魚皮錶帶顯得活潑亮眼，另一款則結合舒適貼手的精鋼錶鍊，展現中性俐落風格，特色是拋光與磨砂飾面交替組成的鍊帶每一節輪廓都呼應品牌專利錶冠護橋裝置造型，且弧形鍊結邊緣再以拋光處理凸顯立體層次感，每一項細節都彰顯品牌對工藝的講究。

▲▼ Panerai AD 。（圖／公關照）

▲▼ Panerai AD 。（圖／公關照）

▲Luminor Due Luna精鋼鍊帶錶款風格俐落，鍊節輪廓巧妙呼應沛納海專利錶冠護橋裝置。

第四款的Luminor Due Luna腕錶則為藍色太陽放射紋三明治錶盤的精鋼新作，配上亮面藍色鱷魚皮錶帶，以和諧的同色系設計吸引目光。Luminor Due Luna皮革錶帶款式均配備快拆錶帶系統，不需使用工具，只要輕輕按壓錶帶背面即可將錶帶卸下，可針對不同場合、穿搭，輕鬆更換不同錶帶，賦予錶款全新風貌與不同面向。

一起來玩沛納海小遊戲，看你答對幾題► 

▲▼ Panerai AD 。（圖／公關照）

▲沛納海Luminor Due Luna精鋼腕錶採用藍色太陽放射紋三明治錶盤。
 

關鍵字：

Panerai, 沛納海

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

胡宇威拎GUCCI行李袋撞包大明星

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

DIOR幸運符碼珠寶層層戴好青春

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

ET Fashion

推薦閱讀

「一生不缺錢」星座Top 3！　第一名超好命，投資自己永遠光鮮亮麗

「一生不缺錢」星座Top 3！　第一名超好命，投資自己永遠光鮮亮麗

趙露思穿「婚紗女王」仙氣滿點！性感鎖骨、直角肩全放送　粉絲都要美哭

趙露思穿「婚紗女王」仙氣滿點！性感鎖骨、直角肩全放送　粉絲都要美哭

嘴饞吃剛好！營養師曝「6種零食組合」，一口接一口也不怕胖

嘴饞吃剛好！營養師曝「6種零食組合」，一口接一口也不怕胖

「足球界朴敘俊」曹圭成一戰成名　私服愛穿皮衣帥度爆表 Angelababy走紅毯「美腿全透視」贏大了！　復古星空禮服氣場破表 寒流來襲！UNIQLO保暖單品下殺66折　GU「邵雨薇同款」必敗 小S撞衫韓「人間芭比」畫面曝光！　超浮誇相框禮服精彩比美 秋冬唇部乾裂起皮？營養師教改善3招「補充1種食物」就有用 掛在聖誕樹上也可以！「吊飾禮盒」盤點，可愛到每個都想要 「容易愛上聊得來的人」星座Top3！　第一名心被撩走都不知道

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面