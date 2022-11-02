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肌膚乾敏不適？「萬用修護霜」盤點，解救乾燥泛紅

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▲▼修復霜盤點。（圖／品牌提供）

▲換季肌膚乾荒不適，修護霜就可派上用場。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

溫差驟降，空調與環境刺激，造成水分流失削弱肌膚屏障功能，讓膚質易變乾燥泛紅、脫屑與敏感。這時唯有減少肌膚摩擦刺激，賦予保濕修護，《ET FASHION》盤點萬用修護霜，挑一款最適合你的吧！

▲▼修復霜盤點。（圖／品牌提供）

▲I DEW CARE 0敏感乖乖B5修護乳，60ml，700元。

添加神經醯胺、維他命B5與甜菜鹼等溫和修護成分，高效保濕，快速鎮定舒緩敏感不適，修護受損肌膚提高防禦機能，透過特殊蓋密封設計防止汙染與氧化，確保成分新鮮度。

▲▼修復霜盤點。（圖／品牌提供）

▲理膚寶水 B5+全面修復霜，100ml，880元。

高口碑肌膚修復霜，內含高濃度5%維生素原B5，有效舒緩肌膚不適、改善暗沉及乾裂，積雪草苷能加速修復，、舒緩發炎反應，幫助舒緩肌膚乾癢不適。

▲▼修復霜盤點。（圖／品牌提供）

▲SHISEIDO 敏感話題 保濕修護霜，45g，1,300元。

專為敏弱肌打造酵母萃取美肌益生元與d program穩定複合配方，平衡肌膚好菌微生態，更添加甘草酸二鉀與傳明酸，幫助改善肌膚泛紅、有助抗敏、強健肌膚天然屏障。

▲▼修復霜盤點。（圖／品牌提供）

▲Omorovicza 匈牙利皇后修護霜，50ml，5,800元。

含複合多種珍稀植物油脂，僅需極少量即能提供極佳的修護、潤澤，是能維持24小時保濕力的修護保養油霜，堪稱乾燥急救霜。於早上保養的最後一道程序，於指尖溫熱融化後薄壓於兩頰、全臉或需特別加強毛孔粗大處、容易卡粉脫妝部位。

▲▼修復霜盤點。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 白茶賦活保濕晚霜，55g，6,980元。

添加白茶成分，改善膚況不穩定困擾，天竺葵精油幫助平衡身心，特別添加神經醯胺、H.A.玻尿酸精華等高效保濕成分，還添加萃取自納豆、γ-PGA，以濃稠卻好吸收的質地，為肌膚量身打造一層隱形保護膜。

►營養師傳授「6款消水腫食物」，讓你秒成上鏡臉

關鍵字：

修護, 修復, 修護霜, 乾燥, 保濕, 換季

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