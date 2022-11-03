風・Luxury／勞力士當深海霸主　史上第一只鈦合金錶防水11000米

▲勞力士發表Oyster Perpetual Deepsea Challenge（蠔式恒動深海挑戰型）腕錶，防水深達11,000 米，864,000元。（圖／勞力士提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

本周錶界最熱門話題，當屬勞力士（ROLEX）第一只全鈦錶款誕生，而且是刷新腕錶深潛紀錄可防水至11000米的Deepsea Challenge！錶迷稱勞力士一般潛水錶為「水鬼」、叫Deepsea為「鬼王」，而這只打破紀錄的超級深潛錶已達至尊地位，實際上通過額外的壓力測試達防水深度13750米，被封為「海皇」當之無愧。

▲勞力士歷來深潛錶款2008年Oyster Perpetual Rolex Deepsea（左起），Oyster Perpetual Deepsea Challenge（2022），Deep Sea Special（1960），Rolex Deep Sea Challenge（2012）與Oyster Perpetual Submariner（1986）。

勞力士從創始之初即著重防水性能，1926年發表由旋緊至中層錶殼外圈、底蓋與上鍊錶冠組成的完全密封蠔式錶殼，成為錶界經典，精益求精，陸續推出三扣鎖錶冠與Ringlock系統等設計形成密封保護。1953年為專業潛水員打造防水

100米的Submariner（潛航者型），至今日已提升至300米（1,000 呎 ）；1967年發表配備排氦閥門、防水610米的Sea-Dweller（海使型）潛水錶，精進至1220米。2008 年，挑戰深海的Rolex Deepsea（勞力士深潛型）問世，可深達3900米，今年更刷新紀錄，成功研發防水至11000米的Deepsea Challenge腕錶。

▲導演詹姆斯卡麥隆佩戴勞力士新錶Oyster Perpetual Deepsea Challenge，並與深海潛艇的里雅斯特號（右）和深海挑戰者號潛艇的模型（中）合影。



設計靈感從何而來？源自電影《阿凡達》導演、身兼探險家的詹姆斯卡麥隆（James Cameron）2012年下潛至10,908米馬里亞納海溝（Mariana Trench）時所攜帶的勞力士實驗型腕錶，經過改良，錶徑達50毫米、厚度達23毫米的超大尺寸新錶Deepsea Challenge由RLX鈦金屬製成，比當年實驗型腕錶輕30%，水晶鏡面也變得更為纖薄，配備排氦閥門及Ringlock系統，時標與指針覆上Chromalight 夜光物料，能夠散發持久藍色光芒。



▲勞力士Oyster Perpetual Deepsea Challenge的時標與指針覆有Chromalight 夜光物料，散發持久藍色光芒確保暗處能清晰易讀。

錶迷好奇如何證明Deepsea Challenge能夠抵禦深海高壓，勞力士透露與Comex（Compagnie Maritime d’Expertises）公司合作建造了特製高壓艙，模擬在深海13,750米的高壓環境，每一只錶均通過嚴苛測試，強悍設計也包括內載的3230型機芯，動力儲增至70小時，此焦點錶款今正式在台上市。

▲瘦子佩戴歐米茄海馬系列Planet Ocean 6000米系列同軸擒縱45.5毫米大師天文台腕錶Ultra Deep，403,000元。（圖／翻攝mjfceo IG）

歐米茄今年發表的海馬系列Planet Ocean 6000米系列同軸擒縱45.5毫米大師天文台腕錶Ultra Deep，也是潛水錶年度話題之作，裝載的8912同軸擒縱大師天文台認證機芯，成功通過深度測試及抗磁嚴苛條件，也符合瑞士獨立測量機關METAS的ISO 6425飽和潛水腕錶標準，共有7種款式，饒舌歌手瘦子搶先戴的錶款為鈦金屬版本，其他6款為獨家創新的O-MEGASTEEL製成，此高性能不鏽鋼合金比一般不鏽鋼更為堅韌、更潔白，同時具備高抗腐蝕特性。

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