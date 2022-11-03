馬斯克「萬聖節裝」要價24萬元　入主推特超摳門、買衣服卻很大手筆？

記者王則絲／台北報導

首富伊隆馬斯克（Elon Musk）日前獲邀出席超模海蒂克隆（Heidi Klum）舉辦的萬聖節Party，當晚他穿著一件紅色盔甲裝現身，被網友們神出他的這套「萬聖節行頭」要價超過台幣24萬元，雖然對身為首富的他，這不過是雞毛蒜皮的小錢，但是對比他最近入主推特後施行的連串摳門行為，買衣服倒是出手闊綽，因此受到網友們激烈的砲轟。

▲馬斯克的萬聖節裝扮。（圖／達志影像）



馬斯克在收購推特成功後，宣布將針對「藍勾勾」（Twitter Blue）用戶收取每月約8美元（台幣257元）的費用，並在馬斯克資遣原推特執行長Parag Agrawal、財務長Ned Segal，以及擔任Twitter政策、安全領導主任與法務長暨總法律顧問的Vijaya Gadde後，更傳出恐將大舉裁員約25％的員工，積極地精簡人力，以及開拓新源。

在海蒂克隆的萬聖節Party上，馬斯克穿著一身不明所以的紅色盔甲裝出席，此造型裝扮被搜出來是來自Abracadabra的「惡魔冠軍」裝，訂價超過台幣24萬元，與海蒂克隆的「蚯蚓裝」相比顯得十分普通。

▲海蒂克隆的「蚯蚓裝」驚豔全網。（圖／翻攝自IG@heidiklum）



在入主推特後連串的「摳門」行動，讓許多民眾對他產生斤斤計較、小氣的想法，對公司業務非常的錙銖必較，但是對只穿著一晚的萬聖節服裝，卻豪灑24萬元，因此引來許多網友們砲轟「莫名其妙」，不過也有人笑笑看待，只花24萬或許是已經收斂了，認為根本不需要把他個人的消費習慣，與公司的財務相提並論。

Halloween with my Mom pic.twitter.com/xOAgNeeiNN — Elon Musk (@elonmusk) November 1, 2022

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