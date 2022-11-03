難怪瘦不了！營養師曝「168斷食法」3大迷思　第一點超多人中

▲營養師提醒執行168、1014等間歇性斷食時有些細節需注意。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

由許多明星名人帶起流行的「168斷食法」，執行方式簡單又好記，可說是近年來最夯的減肥方式，但知名營養師張家榕就表示，不少人對於20/4、16/8、10/14這類間歇性斷食法有錯誤迷思，導致執行了也瘦不下來。她就分享「間歇性斷食」最常見的3大迷思，快來看看你是不是也做錯了？

＃8小時內想吃什麼、吃多少都可以？



張家榕表示，斷食是一種可以幫助達到熱量赤字的飲食方法，也就是讓你吃入的熱量＜消耗的熱量。因此8小時進食期間內也不能暴飲暴食，其實「吃什麼」比斷食「時間」更重要！如果在進食時間內大吃大喝或吃錯東西，減肥也不會成功。

＃使用168斷食一定會瘦？



間歇性斷食只是改變你的「飲食時間」，並沒有改變飲食內容，毫無節制的168斷食對減重的幫助不大，所以如果執行了不管是16/8、10/14或18/6斷食法還是瘦不了，要檢視一下自己在進食期間都吃了什麼。

張家榕也提醒，別只看體重數字有沒有掉，還要看體態的變化，看看肌肉、脂肪或水分的變動，也許體重沒變，但體脂更低、體態更好了。

＃斷食會讓肌肉流失？



張家榕表示，沒有一種熱量赤字的減脂方法不掉肌肉，只能盡量地去保留肌肉、把燃燒脂肪的比例提高。而間歇性斷食其實可幫助保留較多肌肉，但如果你肌肉掉比較多，主因通常是因為蛋白質吃不夠和沒有運動、沒做肌力訓練等2大原因，而不是間歇性斷食。

最後張家榕也提醒，雖然間歇性斷食法很夯，但並不是人人都適合，可以把間歇性斷食看作是減肥時的「加分題」，有做有加分、不做也不會怎樣，最重要的還是要回歸到飲食內容。

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