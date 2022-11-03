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CLOT X CONVERSE「熊貓」配色開口笑帥翻　下一步聯名換Nike阿甘鞋

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記者王則絲／台北報導

潮迷們都知道，「熊貓」配色有多經典、好搭、又有多難入手，但除了Nike Dunk之外，現在有別的「熊貓」潮鞋選擇。近日CONVERSE再次攜手陳冠希主理潮牌CLOT推出「大熊貓」系列，以黑白配色、多材質混搭打造Chuck 70、開口笑鞋款，帥翻。與此同時，Nike的經典鞋款「阿甘鞋」，也在近日傳出將與CLOT推出聯名合作的消息。

▲CONVERSE X CLOT。（圖／品牌提供）

▲CONVERSE X CLOT。（圖／品牌提供）

▲CONVERSE X CLOT「大熊貓」系列，將於11月11日起販售。（圖／品牌提供）

CONVERSE已多次與CLOT聯手，今回合作有更重大的使命，雙方以「大熊貓」為靈感出發，重新演繹Chuck 70和Jack Purcell開口笑兩款經典鞋型，透過黑、白色的拼貼組合，表達支援世界自然基金會的熊貓保護計畫。

本次聯名採用人造毛拼接鬆軟毛巾布，呈現出動物自然皮毛的效果，CLOT Chuck 70採用半透明感的橡膠底增加層次，Jack Purcell開口笑則是運用針織材質製作內裡與後跟條，且兩雙鞋底皆有「熊貓掌」的圖案，細節特別可愛。CONVERSE X CLOT系列將於11月11日起販售。

▲CONVERSE X CLOT。（圖／品牌提供）

▲CONVERSE x CLOT系列 Chuck 70鞋款。（圖／品牌提供）

▲CONVERSE X CLOT。（圖／品牌提供）

▲CONVERSE x CLOT系列 Jack Purcell鞋款。（圖／品牌提供）

▲CONVERSE X CLOT。（圖／品牌提供）

▲鞋底有熊貓掌印。（圖／品牌提供）

與此同時，有爆料帳號消息傳出，CLOT接續將與Nike Cortez「阿甘鞋」推出聯名作品，可能將帶來三款不同配色，包括經典的紅勾、黑勾與白勾，引起潮迷關注，不過設計外型都尚未有更多資訊，預計是在2023年春季時登場。

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關鍵字：

CONVERSE, CLOT, 聯名, 熊貓

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