減重注意！營養師：光是戒糖還不夠，甜不辣、香腸暗藏「糖陷阱」

▲加工食品多半都有添加糖。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

想要維持健康或積極減重，很多人都會開始戒糖，但是你以為沒加糖就是沒有糖嗎？營養師余朱青分享，其實你吃的每一項食物通通都有糖，像是水果有果糖、牛奶有天然乳糖，甚至是玉米、地瓜這些澱粉類也有糖，她提醒除了少吃精緻糖，還有一些食物其實都暗藏糖陷阱，必須特別留意。

營養師余朱青分享，減重之所以要減糖，是因為含糖量多寡會影響食物本身的GI值，含糖量越高，越容易引起我們血糖的波動。飲食上建議減重者需控制總糖量攝取，世界衛生組織建議每天飲食的總糖量攝取不要超過總熱量的10%，也就是說一位成年人一天需攝取2000大卡，10%就是200卡，相當於50克的糖。

余朱青解釋，減脂期間含糖飲料一定要避免，她也建議減少糖的攝取應從日常生活做起，像是減少喝手搖飲、少吃含糖的精緻甜點，還有很多食物你以為沒加糖，那你可就錯了。

她舉例像是甜不辣、魚丸、香腸等等，以為是鹹食不會加糖，但是這些加工食品通常在製作過程中，因為要增加風味口感，多少都會加入一些糖。

另外像是新鮮現打果汁雖然很天然無加工，但也不能多喝，因為一杯果汁的果糖含量，很容易就會超過1天建議的2份水果的攝取量了

還有很受歡迎的傳統小吃像是像是肉羹、麵線在製作過程中也是有加糖，其他比較明顯能看出有加糖的，像是滷肉、滷豬腳 、紅燒、蜜汁等，更要有節制的攝取才行。

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